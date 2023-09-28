الكل هيشتري عربيات” .. أرخص سيارات أوتوماتيك في مصر بسعر 350 ألف جنيه بحالة الجديدة
في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة لعام 2023 يشهد السوق المصري للسيارات المستعملة إقبالاً متزايداً من قبل المواطنين الذين يسعون إلى اقتناء سيارات موثوقة تلبي احتياجاتهم اليومية وتناسب ميزانياتهم، يتوفر في هذا السوق مجموعة من السيارات المميزة التي تناسب مختلف الاحتياجات والتفضيلات، مما يجعلها خيارات محتملة لعدد كبير من المستهلكين، وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال سيارات أوتوماتيك بحالة جيدة.
السيارات المتاحة بالسوق المصري للسيارات المستعملة
فيما يلي خمسة سيارات أوتوماتيك في السوق المصري بحالة جيدة:
فورد فوكس موديل 2007
المواصفات:
- اللون: فضي
- المحرك: سعة 1600 سي سي
- ناقل الحركة: أوتوماتيك
- المسافة المقطوعة: 270 ألف كيلومتر
- الرخصة: سارية لمدة سنتين ونصف
السعر:
- تباع بسعر يبدأ من 270,000 جنيه مصري.
مرسيدس E230 السيدان موديل 1989
المواصفات:
- اللون: نبيتي
- المحرك: سعة 2800 سي سي
- ناقل الحركة: أوتوماتيك
- المسافة المقطوعة: 200 ألف كيلومتر
- الرخصة: سارية حتى نهاية عام 2024
السعر:
- تباع بسعر يبدأ من 290,000 جنيه مصري.
شيفروليه كروز موديل 2010
المواصفات:
- اللون: نبيتي
- المحرك: سعة 1600 سي سي
- ناقل الحركة: أوتوماتيك
- المسافة المقطوعة: 120 ألف كيلومتر
- الرخصة: سارية لمدة سنتين
السعر:
- تباع بسعر يبدأ من 310,000 جنيه مصري.
هوندا HR-V العائلية موديل 2001
المواصفات:
- اللون: فضي
- المحرك: سعة 1600 سي سي
- نوع السيارة: SUV
- المسافة المقطوعة: 200 ألف كيلومتر
- الرخصة: سارية لمدة عام
السعر:
- تباع بسعر يبدأ من 330,000 جنيه مصري.
جيب ليبرتي موديل 2005:
المواصفات:
- اللون: رمادي
- المحرك: سعة 3000 سي سي
- ناقل الحركة: أوتوماتيك
- المسافة المقطوعة: أكثر من 999,999 كيلومتر
- الرخصة: سارية لمدة سنة
السعر:
- تباع بسعر يبدأ من 350,000 جنيه مصري.
يقدم سوق السيارات المستعملة في مصر مجموعة متنوعة من الخيارات، مما يتيح للمستهلكين اختيار السيارة التي تناسب احتياجاتهم وميزانيتهم، يجب على المشترين البحث والتحقق من حالة وأداء السيارة قبل إجراء أي عملية شراء.