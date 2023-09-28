الكل هيشتري عربيات” .. أرخص سيارات أوتوماتيك في مصر بسعر 350 ألف جنيه بحالة الجديدة

في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة لعام 2023 يشهد السوق المصري للسيارات المستعملة إقبالاً متزايداً من قبل المواطنين الذين يسعون إلى اقتناء سيارات موثوقة تلبي احتياجاتهم اليومية وتناسب ميزانياتهم، يتوفر في هذا السوق مجموعة من السيارات المميزة التي تناسب مختلف الاحتياجات والتفضيلات، مما يجعلها خيارات محتملة لعدد كبير من المستهلكين، وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال سيارات أوتوماتيك بحالة جيدة.

السيارات المتاحة بالسوق المصري للسيارات المستعملة

فيما يلي خمسة سيارات أوتوماتيك في السوق المصري بحالة جيدة:

فورد فوكس موديل 2007

المواصفات:

اللون: فضي

المحرك: سعة 1600 سي سي

ناقل الحركة: أوتوماتيك

المسافة المقطوعة: 270 ألف كيلومتر

الرخصة: سارية لمدة سنتين ونصف

السعر:

تباع بسعر يبدأ من 270,000 جنيه مصري.

مرسيدس E230 السيدان موديل 1989

المواصفات:

اللون: نبيتي

المحرك: سعة 2800 سي سي

ناقل الحركة: أوتوماتيك

المسافة المقطوعة: 200 ألف كيلومتر

الرخصة: سارية حتى نهاية عام 2024

السعر:

تباع بسعر يبدأ من 290,000 جنيه مصري.

شيفروليه كروز موديل 2010

المواصفات:

اللون: نبيتي

المحرك: سعة 1600 سي سي

ناقل الحركة: أوتوماتيك

المسافة المقطوعة: 120 ألف كيلومتر

الرخصة: سارية لمدة سنتين

السعر:

تباع بسعر يبدأ من 310,000 جنيه مصري.

هوندا HR-V العائلية موديل 2001

المواصفات:

اللون: فضي

المحرك: سعة 1600 سي سي

نوع السيارة: SUV

المسافة المقطوعة: 200 ألف كيلومتر

الرخصة: سارية لمدة عام

السعر:

تباع بسعر يبدأ من 330,000 جنيه مصري.

جيب ليبرتي موديل 2005:

المواصفات:

اللون: رمادي

المحرك: سعة 3000 سي سي

ناقل الحركة: أوتوماتيك

المسافة المقطوعة: أكثر من 999,999 كيلومتر

الرخصة: سارية لمدة سنة

السعر:

تباع بسعر يبدأ من 350,000 جنيه مصري.

يقدم سوق السيارات المستعملة في مصر مجموعة متنوعة من الخيارات، مما يتيح للمستهلكين اختيار السيارة التي تناسب احتياجاتهم وميزانيتهم، يجب على المشترين البحث والتحقق من حالة وأداء السيارة قبل إجراء أي عملية شراء.