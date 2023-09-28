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رابط استمارة التقديم على الدراسة المسائية بالعراق 2023/2024 تعرف علي شروط التقديم بالدراسة المسائية
رابط استمارة التقديم على الدراسة المسائية لعام 2023 حيث يعد التعليم المسائي في الجامعات العراقية فرصة ثمينة للطلاب الذين يجدون صعوبة في الالتحاق بالدراسة الصباحية بسبب أسباب متنوعة هذه الفرصة تمكّن الراغبين في مواصلة تعليمهم الجامعي بجانب التزاماتهم الأخرى مثل العمل أو الأسرة في هذا المقال سنلقي نظرة على شروط التقديم وآلية التسجيل للدراسة المسائية في العراق للعام الدراسي 2024-2023.
رابط استمارة التقديم على الدراسة المسائية لعام 2023
إن الرغبة في الالتحاق بالجامعة تتطلب بعض الخطوات الأساسية هنا دليل سريع لكيفية البدء:
- ابحث عبر الإنترنت: ابحث عن موقع الجامعة التي ترغب في الالتحاق بها على الإنترنت للحصول على المعلومات الضرورية حول شروط وآلية التقديم.
- ملء الاستمارة الإلكترونية: يجب ملء الاستمارة الإلكترونية المتاحة عادةً في بداية كل عام دراسي وفقًا للمعلومات المطلوبة.
- تقديم الوثائق المطلوبة: في بعض الأحيان، قد يطلب منك تقديم وثائق إضافية مثل شهادة الثانوية وصور شخصية.
- انتظر النتائج: سيتم فحص وتقييم طلبك من قبل الجامعة وستعلن نتائج القبول والرفض في وقت لاحق.
- إكمال إجراءات التسجيل: بعد قبولك ستحتاج إلى استكمال إجراءات التسجيل ودفع الرسوم المطلوبة سيتم تحديد موعد للتسجيل في الكليات والأقسام المختارة.
شروط التقديم على الدراسة المسائية
تختلف شروط التقديم للدراسة المسائية من جامعة إلى أخرى وتعتمد على التخصص الذي يختاره المتقدم ومع ذلك هناك شروط عامة يتوجب على المتقدمين تحقيقها عادةً:
- شهادة الثانوية: يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- اختبارات القبول: يتعين على المتقدمين اجتياز اختبارات القبول المحددة من قبل الجامعة المعنية هذه الاختبارات تختلف حسب التخصص والمستوى الدراسي.
- دفع الرسوم: يجب على المتقدمين أن يكونوا قادرين على توفير رسوم التسجيل والدراسة تكون هذه الرسوم مهمة لتأمين مكانهم في البرنامج الدراسي.