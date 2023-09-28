رابط استمارة التقديم على الدراسة المسائية لعام 2023 حيث يعد التعليم المسائي في الجامعات العراقية فرصة ثمينة للطلاب الذين يجدون صعوبة في الالتحاق بالدراسة الصباحية بسبب أسباب متنوعة هذه الفرصة تمكّن الراغبين في مواصلة تعليمهم الجامعي بجانب التزاماتهم الأخرى مثل العمل أو الأسرة في هذا المقال سنلقي نظرة على شروط التقديم وآلية التسجيل للدراسة المسائية في العراق للعام الدراسي 2024-2023.

رابط استمارة التقديم على الدراسة المسائية لعام 2023