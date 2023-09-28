لأصحاب المعاشات ابسط وزقطط”.. بالزيادة الجديدة صرف معاشات أكتوبر 2023 بالمنحة الاستثنائية في هذا الموعد واماكن الصرف

صرف معاشات أكتوبر الأربعاء يعد هذا العنوان من أكثر العناوين تداولا هذه الأيام على محرك البحث جوجل، لهذا قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالإعلان عن أنه سوف يتم صرف معاشات شهر أكتوبر يوم الأربعاء للمحامين، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على حقيقة هذا الامر، الي جانب عدد من المعلومات الأخرى.

صرف معاشات أكتوبر 2023

كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأنه سوف يتم صرف معاشات أكتوبر الأربعاء للمحامين وذلك بعد أن قام عبد الحليم علام نقيب المحامين بإصدار قرار بصرف معاشات شهر أكتوبر لعام 2023 ميلادي يوم الأربعاء الموافق يوم السابع والعشرون من شهر سبتمبر الحالي، كما اقر النقيب العام أنه سوف يتم منح استثنائية بمناسبة العام الدراسي

موعد صرف معاشات أكتوبر

يسعى الكثير من أصحاب المعاشات لمعرفة موعد صرف معاشات شهر أكتوبر، يتم صرف معاشات الشهر الجديد في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، لذا سيتم صرف معاشات شهر أكتوبر يوم الأحد القادم الموافق 1 أكتوبر لعام 2023 ميلادي، وسيتم زيادة المعاشات بنسبة 15% للأجر الأساسي، بالإضافة إلى زيادة نحو 300 جنيه للأجر المكمل، بحد أدنى 170 جنيهًا وبحد أقصى 1635 جنيهًا.

تم اتخاذ هذا القرار بهدف تخفيف العبء المالي عن المواطنين ودعمهم في مواجهة ارتفاع الأسعار الذي نجم عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

أماكن صرف المعاشات

أما بالنسبة لأماكن صرف معاشات شهر أكتوبر، يمكن لأصحاب المعاشات صرفها من خلال: