المباني فتحت تاني الكل هيبني هيصوا” رسوم تراخيص البناء الجديدة في المدن والقرى 2023 واهم المستندات المطلوبة

قامت الحكومة المصرية هذه الأيام الإعلان عن عودة إصدار تراخيص البناء في كل من المدن والقرى وذلك بعد توقف استمر لعدة شهور، لهذا يرغب عدد كبير من المواطنين معرفة رسوم تراخيص البناء الجديدة والتي سوف نتحدث عنها في مقالنا هذا إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

رسوم تراخيص البناء الجديدة

يريد الكثير من المواطنين الراغبين في البناء معرفة رسوم تراخيص البناء الجديدة وفقا لمشروع قانون البناء الموحد وذلك بعد موافقة المجلس المحلي المختص بذلك بعد تقديمها من قبل المحافظ، حيث أنه يتم تقديم هذه الرسوم حسب القواعد التالية:

حتى يتم الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وتقديم البيانات والمتطلبات الضرورية من أجل اعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم يقوم المواطن بدفع مبلغ يصل إلى 2000 جنيه مصري كحد أقصى.

دفع مبلغ لا يتجاوز جنيهًا واحدًا لكل متر مربع من مساحة الأرض المخصصة للمشروع، بحد أقصى قدره 200,000 جنيه مصري رسوم الفحص والاعتماد والخدمات الأخرى التي لها صلة بمشروعات التقسيم.

كما أن رسوم البناء تختلف وفقا لكل من نوع البناء وموقعة وتشمل على ما يلي:

رسوم المكتب الهندسي.

معدل أقساط التأمين الاجتماعي بنسبة 2.5% من مبلغ تكلفة البناء.

مبلغ 20 جنية لكل متر من الطابق الأرضي أو مساحة الأرض كرسم تحسين.

مبلغ 700 جنيه كرسوم تصاريح الهندسة.

مبلغ 200 جنية شهادة متغير المساحة حسب المساحة.

المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء

هناك مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب على المواطنين الراغبين في استخراج تراخيص البناء إحضارها ومن أبرز هذه الأوراق ما يلي: