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لأصحاب المعاشات هللوا وانبسطوا”.. صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة الاستثنائية الجديدة
يتسائل عدد كبير من أصحاب المعاشات مع اقتراب شهر سبتمبر عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر لعام 2023 ميلادي، لهذا قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالإعلان عن موعد الصرف والذي سوف نتعرف عليه في هذا المقال إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.
موعد صرف معاشات شهر أكتوبر
يرغب الكثير من المواطنين المحالين على المعاش معرفة التوقيت الذي يتم خلاله صرف معاشات أكتوبر، حيث أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه يستطيع أصحاب المعاشات صرف المعاش الخاص بهم في بداية كل شهر ميلادي وعلى هذا القرار فإنه سوف يتم صرف معاش شهر أكتوبر يوم الأحد القادم الموافق واحد من شهر أكتوبر لعام 2023.
أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر
هناك مجموعة من الأماكن التي يستطيع أصحاب المعاشات صرف المعاش الخاص بهم من خلالها وهذه الأماكن تتمثل في الآتي:
- من خلال ماكينات الصراف الآلي.
- عن طريق خدمات شركة فورى.
- عن طريق المحافظ الإلكترونية الموجودة على الهواتف الخاصة بأصحاب المعاشات.
- من خلال البريد المصري.
- عن طريق البنوك.
رابط الاستعلام عن معاشات شهر أكتوبر عام 2023
يبحث عدد كبير من أصحاب المعاشات عبر محرك البحث جوجل عن رابط الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن معاشات شهر أكتوبر، حيث أجابت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الرابط الإلكتروني الخاص بالإعلان.
جدول صرف معاشات شهر أكتوبر
أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جدول صرف معاشات شهر أكتوبر والذي جاء على النحو التالي:
- يتم صرف الفئة الأولى لأصحاب المعاشات بداية من 1000 جنيه معاش شهر أكتوبر يوم الأحد والاثنين المرافق واحد واتنين من شهر أكتوبر.
- يتم صرف معاش شهر أكتوبر للفئة الثانية والتي تبدأ من 2000 جنية مصري يوم الثلاثاء والأربعاء الموافق 3 و 4 أكتوبر.
- يتم صرف معاش شهر أكتوبر للفئة الثالثة والتي تبدأ من 3000 جنيه مصري يوم الخميس والجمعة الموافق 5 و 6 أكتوبر لعام 2023 ميلادي.