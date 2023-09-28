تموينهم بزيادة يافرحتهم ياهناهم”.. صرف زيادة على بطاقة التموين لشهر أكتوبر 100 جنيه وزارة التموين توضح
يريد الكثير من المواطنين المستفيدين من الدعم الذي تقدمة وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال بطاقة التموين معرفة حقيقة صرف زيادة على تموين شهر أكتوبر وذلك بعد أنتشر خلال الأيام السابقة على الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي قيام الوزارة صرف زيادة على التموين الخاص بشهر أكتوبر، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على حقيقة هذا الخبر إلى جانب بعض المعلومات الاخرى.
حقيقة صرف زيادة على تموين شهر أكتوبر
يبحث العديد من أصحاب البطاقات التموينية عبر محرك البحث جوجل عن حقيقة صرف زيادة على تموين شهر أكتوبر، وذلك بعد أن ورد الأيام السابقة خبر قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف زيادة على التموين الخاص بشهر أكتوبر، لهذا أوضح على المصيلحي عبر واحدة من القنوات الفضائية أن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ليس صحيحا وأن الوزارة لم تقم حتى الآن بالإعلان عن وجود زيادة في التموين الخاص بشهر أكتوبر وأنه في حالة إصدار قرار بهذا فإنه سوف يتم الإعلان عنه من قبل الصفحات المختصة بمجلس الوزراء.
أسعار السلع التموينية
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أسعار السلع التموينية داخل المنافذ التابعة للوزارة، والتي جاءت على هذا النحو:
- سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.
- سعر كيلو الأرز المعبأ 12.60 جنيه.
- سعر زجاجة الزيت .. زيت خليط وزن 800 مللي 30 جنيهًا.
- سعر كيس المكرونة وزن 800 جم 13.00 جنيه.
- سعر كيس المكرونة وزن 400 جم 6.5 جنيه.
- سعر المسلى صناعي وزن 800 جم 36 جنيهًا.
- سعر العدس المجروش وزن 500 جم 21 جنيهًا.
- سعر نصف كيلو الفول المعبأ 9.00 جنيهات.
- سعر کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.
- سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.
- سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.
- سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.
- سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.
- سعر كيلو الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 18.00 جنيه.
- سعر القهوة سريعة الذوبان وزن 18 جم 4 جنيهات.
- سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.
- سعر الصلصة وزن 300 جم 8 جنيهات.
- سعر البسكويت يوليوز سادة بجنيه ونصف.
- سعر البسكويت يوليوز ويفر أنواع 2.75 جنيه.
- سعر البسكويت تومورو بكافة انواعه 3 جنيهات.
- سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.
- سعر الشاي ناعم وزن 40 جم 5 جنيهات.
- سعر البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.
- سعر الجبن الأبيض زنة 125 جرام 4.5 جنيه.
- سعر الجبنة تتراباك 500 جم 14 جنيهًا.
- سعر الجبنة تتراباك وزن 250 جم 7.50 جنيه.
- سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 3 جنيهات.
- سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم 25 جنيهًا.
- سعر مسحوق عادي يدوي وزن 800 جم 16 جنيها.
- سعر کیس سائل غسيل أواني 80 جم 3 جنيهات.
- سعر صابون غسيل 125 جم 3 جنيهات.
- سعر صابون تواليت حجم 125 جم 7.50 جنيه.
- سعر زجاجة الخل تركيز 5% 900 ملم 6 جنيهات.