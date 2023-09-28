تموينهم بزيادة يافرحتهم ياهناهم”.. صرف زيادة على بطاقة التموين لشهر أكتوبر 100 جنيه وزارة التموين توضح

يريد الكثير من المواطنين المستفيدين من الدعم الذي تقدمة وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال بطاقة التموين معرفة حقيقة صرف زيادة على تموين شهر أكتوبر وذلك بعد أنتشر خلال الأيام السابقة على الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي قيام الوزارة صرف زيادة على التموين الخاص بشهر أكتوبر، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على حقيقة هذا الخبر إلى جانب بعض المعلومات الاخرى.

حقيقة صرف زيادة على تموين شهر أكتوبر

يبحث العديد من أصحاب البطاقات التموينية عبر محرك البحث جوجل عن حقيقة صرف زيادة على تموين شهر أكتوبر، وذلك بعد أن ورد الأيام السابقة خبر قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف زيادة على التموين الخاص بشهر أكتوبر، لهذا أوضح على المصيلحي عبر واحدة من القنوات الفضائية أن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ليس صحيحا وأن الوزارة لم تقم حتى الآن بالإعلان عن وجود زيادة في التموين الخاص بشهر أكتوبر وأنه في حالة إصدار قرار بهذا فإنه سوف يتم الإعلان عنه من قبل الصفحات المختصة بمجلس الوزراء.

أسعار السلع التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أسعار السلع التموينية داخل المنافذ التابعة للوزارة، والتي جاءت على هذا النحو: