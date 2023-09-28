تغطية مباشرة: مباراة السعودية والهند الأولمبي تويتر «آسياد هانغتشو 2023»

نقدم لكم عبر موقع البديل تغطية مباشرة مباراة السعودية والهند الأولمبي تويتر في بطولة آسياد هانغتشو 2023 خلال الشوط الأول والثاني، حيث سيتناول محبو ومشجعو منتخب الصقور الخضر الموعد القادم لمباراة فريقهم، وتحديداً مباراة السعودية والهند في بطولة الألعاب الأسيوية. هذه المباراة ستقام في دور الـ16 من البطولة، وهي جزء من منافسات بطولة الألعاب الأسيوية لكرة القدم للرجال.

تشكيل المنتخب السعودي الأولمبي

أعلن المدير الفني لمنتخب السعودية الأولمبي عن التشكيل الرسمي للصقور الخضراء على تويتر وجاء كما يلي:

أحمد الجبيع.

محمد ابو شامات.

محمد اليامي.

ريان حامد.

زكريا هوساوي

عوض الناشري.

فيصل الغامدي

هيثم عسيري

مصعب الجوير

سعد الناصر

محمد مران

ساعةٌ تفصلنا عن صافرة مباراة أخضر "تحت 23 عامًا" ومنتخب الهند ضمن دور الـ 16 من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022) ⏰! 🇸🇦×🇮🇳

لنتعرف سويًا على قائمة اللاعبين 💪🔥.#الطريق_إلى_باريس | #Hangzhou2022 pic.twitter.com/mDuiNYXeBf — المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 28, 2023

ترتيب مجموعة منتخب السعودية

يترتب ترتيب المجموعة الثانية في بطولة الألعاب الأسيوية على النحو التالي:

في المركز الأول، يتصدر منتخب إيران الجدول مع 7 نقاط لديه.

في المركز الثاني، يأتي منتخب السعودية بنفس عدد النقاط، وهو 7 نقاط أيضًا.

في المركز الثالث، يقع منتخب فيتنام برصيد ثلاث نقاط.

أما في المركز الأخير، فيجد منتخب منغوليا نفسه بدون أي نقاط حتى الآن.

قائمة منتخب السعودية في آسياد 2023

فيما يلي قائمة منتخب السعودية في بطولة الألعاب الأسيوية تحت قيادة المدير الفني سعد على الشهري: