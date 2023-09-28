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تغطية مباشرة: مباراة السعودية والهند الأولمبي تويتر «آسياد هانغتشو 2023»

مريم حسنمنذ يومين
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تغطية مباشرة: مباراة السعودية والهند الأولمبي تويتر «آسياد هانغتشو 2023»

نقدم لكم عبر موقع البديل تغطية مباشرة مباراة السعودية والهند الأولمبي تويتر في بطولة آسياد هانغتشو 2023  خلال الشوط الأول والثاني، حيث سيتناول محبو ومشجعو منتخب الصقور الخضر الموعد القادم لمباراة فريقهم، وتحديداً مباراة السعودية والهند في بطولة الألعاب الأسيوية. هذه المباراة ستقام في دور الـ16 من البطولة، وهي جزء من منافسات بطولة الألعاب الأسيوية لكرة القدم للرجال.

تشكيل المنتخب السعودي الأولمبي

أعلن المدير الفني لمنتخب السعودية الأولمبي عن التشكيل الرسمي للصقور الخضراء على تويتر وجاء كما يلي:

  • أحمد الجبيع.
  • محمد ابو شامات.
  • محمد اليامي.
  • ريان حامد.
  • زكريا هوساوي
  • عوض الناشري.
  • فيصل الغامدي
  • هيثم عسيري
  • مصعب الجوير
  • سعد الناصر
  • محمد مران

ترتيب مجموعة منتخب السعودية

يترتب ترتيب المجموعة الثانية في بطولة الألعاب الأسيوية على النحو التالي:

  • في المركز الأول، يتصدر منتخب إيران الجدول مع 7 نقاط لديه.
  • في المركز الثاني، يأتي منتخب السعودية بنفس عدد النقاط، وهو 7 نقاط أيضًا.
  • في المركز الثالث، يقع منتخب فيتنام برصيد ثلاث نقاط.
  • أما في المركز الأخير، فيجد منتخب منغوليا نفسه بدون أي نقاط حتى الآن.

قائمة منتخب السعودية في آسياد  2023

فيما يلي قائمة منتخب السعودية في بطولة الألعاب الأسيوية تحت قيادة المدير الفني سعد على الشهري:

  • حراس المرمى: محمد العبسي، أحمد الجبيع، عبد الرحمن الصائبي.
  • اللاعبون الباقون: نواف المطيري، زكريا هوساوي، محمد البامي، مشعل الصيباني، ريان حامد، محمد أبو الشامات.
  • كما يتضمن الفريق: مصعب الجوير، عوض الناشري، سعد الموسى، عبد الملك العبيري، سعد الناصر، فيصل الغامدي، حسن الصيباني.
  • وأخيرًا، يتواجد في الفريق: نايف مسعود، أحمد الغامدي، صالح أبو الشامات، خليل العبسي، عبد الله رديف، محمد مران، هيثم عسيري.

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مريم حسنمنذ يومين
0

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