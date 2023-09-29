مش هتعرف تستخدمه تاني.. تعطيل تطبيق واتساب في هذه الهواتف WhatsApp

تعطيل تطبيق واتساب، يقوم “واتساب WhatsApp ” بانتظام بتحديث قائمة الأجهزة المدعومة لضمان الأمان وأداء الخدمة، هذه التغييرات ضرورية لتوفير تجربة مستخدم مثالية، الإصدارات القديمة غير مجهزة بالميزات اللازمة، أعلنت شركة واتساب أنها ستتوقف عن دعم بعض هواتف Android و iPhone اعتبارًا من 24 أكتوبر 2023، هذا الإجراء يشمل 18 هاتفًا من مختلف الشركات.

تعطيل تطبيق واتساب

ستدعم واتساب فقط الإصدارات 5.0 والأحدث من نظام التشغيل Android، قبل أن يتوقف دعم النظام القديم، سيتلقى المستخدم إشعارات متكررة من تطبيق “واتس اب” تُطلب منه تحديث نظامه، وحسب موقع “واتساب” الرسمي، يجب على هاتف المستخدم أن يكون قادرًا على استقبال رسائل نصية أو مكالمات هاتفية أثناء عملية التحقق من رقم الهاتف، ويساعد استخدام الإصدارات الحديثة في الاستفادة الأفضل والأكبر من تطبيق “WhatsApp”.





قائمة الهواتف التي سيتعطل عنها دعم الواتساب 2023

تتخذ الشركة قرار تعطيل تطبيق واتساب عن الدعم بعناية باختيارها للأجهزة القديمة ومراعاة أقدم نظام تشغيل وقاعدة مستخدمين أقل، سيستمر تطبيق واتسآب في دعم أجهزة أخرى تعمل بأنظمة أحدث، بما في ذلك “أندرويد 5.1” و iOS 12 و KaiOS 2.5.0 والإصدارات الأحدث، الهواتف التي ستتأثر بوقف الدعم تشمل عدد من الأجهزة ومنها: