رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2023 والشروط اللازمة mhuc.gov.eg

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2023، يسعى عدد كبير من الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي التي تعد من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من الشباب الذي يعيش في ظروف صعبة وقد يحتاج إلى الكثير من الأموال لتأسيس منزل وأسرة ومعيشة مستقلة، وخلال الأيام الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2023 والشروط اللازمة وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ……

شقق الاسكان الاجتماعي 2023

وكانت وزارة الاسكان والتعمير قد أعلنت عن تدشين رابط الكتروني خاص للاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي التي أعلنت عنها الوزارة لعدد معين من الشباب والسيدات الأرامل والمطلقات، إلا أن الوزارة وضعت عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقيم على شقق الاسكان الاجتماعي والتي جاءت كالتالي:

شروط التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يكون لديه شقة أوحدة سكنية في شقق الاسكان الاجتماعي.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

ألا يقل دخل المتقدم عن 6000 جنيه شهرياً.

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الاسكان الاجتماعي

صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للإطلاع.

صورة من شهادة ميلاد الأبناء إن وجد.

صورة من قسيمة الزواج .

صورة من إقرار الدخل.

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2023

وقد أعلنت وزارة الاسكان والتعمير عن وجود رابط الكتروني خاص للاستعلام عن شقق الاسكان الاجتمتاعي تيسيراً على المواطنين وتجنب الازدحام والتكدس في الهيئات الحكومية وإليكم خطوات الاستعلام.