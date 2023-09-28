تحذير من الشاي ‼️ هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الشاي يوميا

شرب الشاي يوميا، الشاي هو من بين المشروبات المحببة للكثيرين حول العالم، فهو يمتاز بفوائده الصحية المتعددة وتنوع أصنافه، مثل الشاي الأخضر والأسود والأبيض، يسلّط هذا الموضوع الضوء على تأثير تناول الشاي اليومي على الصحة، من خلال هذا المقال تابعوا معنا.

أثر تناول الشاي اليومي على الصحة

لشرب الشاي يوميا العديد من الفوائد إليك أثره على الصحة:

تحسين ضغط الدم: تحتوي أنواع الشاي على فلافان-3-أولس، وهو مركب نباتي مفيد للقلب، يُساهم في خفض ضغط الدم والكوليسترول ومستويات السكر في الدم. بعض الأبحاث تشير إلى أن تناول 400 إلى 600 ملج من فلافان-3-أولس يوميًا – كما هو موجود في كوبين من الشاي – يمكن أن يكون مفيدًا. الحماية من بعض أنواع السرطان: هناك دلائل تشير إلى أن شرب الشاي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الفم، يُشير الباحثون إلى أن البوليفينول الموجود في الشاي له خصائص مضادة للأكسدة تساهم في منع تطور السرطان ونمو الخلايا السرطانية. زيادة التركيز: الشاي الأخضر يحتوي على L-theanine، وهو حمض أميني يمكن أن يؤثر إيجاباً على الصحة العقلية. دراسة أُجريت في عام 2021 أشارت إلى أن L-theanine يمكن أن يسهم في تحسين التركيز وبالتالي تعزيز الذاكرة. تعزيز المناعة: الشاي يحتوي على البوليفينولات التي يمكن أن تقوي جهاز المناعة، هذه المركبات لها خصائص مضادة للالتهابات وتساعد في دعم صحة المناعة. ترطيب الجسم: الشاي هو مصدر للسوائل، مما يساهم في الحفاظ على ترطيب الجسم وتنظيم درجة حرارته، يمكن أن يكون مفيدًا في تعزيز عملية الهضم.

الآثار الجانبية المحتملة لشرب الشاي بشكل يومي