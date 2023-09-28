التقديم في مسابقة البريد المصري 2023 والشروط المطلوبة للتسجيل

التقديم في مسابقة البريد المصري 2023، زاد بحث الكثير من المواطنين من مختلف محافظات مصر عن مسابقة البريد المصري الذي تم الإعلان عنها الساعات الماضية، يهتم خريجي التخرج بالحصول على تلك النوعية من الوظائف الشاغرة لأنها تحمل العديد من المزايا وتكون برواتب مجزية وتأمينات اجتماعية تؤمن مستقبل الموظف طول فترة الخدمة وبعد الخروج على المعاش، وهذا ما يفكر فيه الكثير من الخريجين، يتسابق المواطنين لمعرفة الضوابط والشروط المطلوبة للتسجيل والاطلاع على الأوراق والمستندات المطلوبة تجهيزها وتقديمها بشكل رسمي لضمان الحصول على القبول بعد إعلان النتائج، اليوم نقدم لحضراتكم خطوات التقديم في مسابقة البريد المصري 2023.

التقديم في مسابقة البريد المصري 2023

قامت هيئة البريد المصري عن فتح باب التسجيل في مسابقة البريد لقبول عدد جديد من الخريجين، وأكد البريد المصري أن الوظائف المعلن عنها تكون عدة محافظات على مستوى الجمهورية وليس لجميع المحافظات، وجاءت تلك المحافظات على النحو التالي، منها الإسكندرية والقليوبية والقاهرة ومحافظات الصعيد والشرقية والجيزة ودمياط، وأكدت هيئة البريد أن التسجيل متاح للجنسين من الرجال والنساء، حيث تتم عمليات التسجيل بشكل إلكتروني عند الضغط على هذا الرابط البريد المصري. والضغط على تقديم ثم إضافة البيانات والضغط إرسال.

الشروط المطلوبة في مسابقة البريد المصري

أن يكون المواطنين من الجنسية المصرية ومن المحافظات المعلن عنها.

لا يقل المؤهل عن الثانوية العامة.

التقدير العلمي لا يقل عن جيد جداً.

خريجى بكالوريوس تجارة للوظائف الهندسية والمحاسبات.

يجب أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية ولدية خبر للعمل بالنظام الإلكتروني.

أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك.

لا يقل عن المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 30 عام.

التخصصات المطلوبة