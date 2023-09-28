مين هما الفئات المستحقين بـ صرف زياده المعاشات الخاصة بشهر أكتوبر؟!! أعرف أنت منهم ولا ايه

أوضح أن زيادة المعاشات الجديدة ستصرف بأثر مرجعي مع معاش شهر نوفمبر المقبل مشيرا إلى أن معاد صرف المعاشات يكون في أول الشهر وليس في نهاية وشارك رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن هناك 11 مليون مواطن سيفسدون من المنحة التي وجه بها الرئيس بإجمالي تكلفة سنويا 32 مليار جنيه.

صرف زياده المعاشات

قال للواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية أن حزمه الإجراءات التي وجه بها الريئس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مشروعات في محافظة بني سويف بشأن المعاشات والأجور ويخرج منها جزء من قانون وجزء الاخر بالاجراءات وتابع جمال عوض في مداخلة هاتفية لبرنامج تسعه المذاع عبر القناة الأولي بالتلفزيون المصري مجلس النواب يجتمع في دور الانعقاد المقبل في الاسبوع الاول من أكتوبر وما سيحدث أن المنحة المقرره والمستخقة الصرف اعتبارا من 1 أكتوبر وكذلك المعاشات منحه 3000 جنيه في شهر نوفمبر بأثر رجعي من شهر أكتوبر وأكمل هناك 11 مليون مواطن سوف يستفيدون من المنحة التي وجهه بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإجمالي تكلفة سنويا 32 مليار جنيه وكان وزير المالية في بيان له قد صرح بأنه سيتم إحالة قوانين حزمه الحوافز والزيادات الجديده والمقرره للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات الي مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل على أن يكون استحقاق تلك الحزمه اعتبارا من أول أكتوبر المقبل وسوف يتم صرف زياده معاشات في أول كل شهر اول صرف سيبدأ في الشهر الجاري من اكتوبر .