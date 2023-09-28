خاف على عيالك!! قبل بداية الدراسة أعرفي “حالة الطقس في الأيام المقبلة” درجات حرارة أقل من 15 درجة مئوي

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس التي من المتوقع أن تشهدها البلاد خلال الأيام القادمة هلال الفتره الممتده من 23 سبتمبر إلى 28 سبتمبر لشهد البلاد انخفاضا في نسبة الرطوبة خلال الليل ويقلل من أحساس بالحرارة .

الطقس في الأيام المقبلة

وقالت الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها إن الطقس يكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد يكون لطفية ليلاً علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد وتعادل للحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بينما تظهر السحب المنخفضة صباحاً على المناطق القاهره الكبري والوجه البحري والسواحل الشماليه ما يساعد على تلطيف الأجواء وتنخفض الرطوبة وتقلل من الإحساس بالحرارة وواضحا الأرصاد الجوية أن البلاد يوم السبت تنخفض درجة الحرارة فيها بسب انخفض الحرارة وفيه بسبب انخفاض الرطوبة وتتكون الشبورة المائيه من ساعه 4 لحد ساعه 7صباخا تقربيا على بعد الطرق الزراعية وقريبه من مسطحات مائية المؤدية من والي القاهره الكبرى والوجه البحري وسواحل الشمالية ومدن القناه وسط سيناء كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء على فترات متقطعة واضافت الأرصاد الجوية أن يوم الاحد المقبل يسود نشاط الرياح على مناطق من سواحل الغربيه وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة كما بكون هناك شبوره مائيه في الصباح الباكر على الطرق الزراعية على بعض الطرق الزراعية السريعه والقربيه من مسطحات مائية المؤدية من والي القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه.