طريقة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة “من هنـــا” ومعرفة جدول الزيادة الجديدة!

يزداد البحث في الفتره الماضيه من قبل شريحه كبيره من المواطنين وذلك للتعرف على كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة ويعتبر برنامج تكافل وكرامة من المبادرات التي قدمتها الحكومة وذلك لمساعده الأسر الذين يعانون من الفقر الشديد نظرا لعدم وجود وظيفه تساعدهم في مواجهة الظروف الاقتصادية كما أنهم تساعدهم في الحصول على دعم شهري لتسحين أوضاعهم المعيشية سنتعرف في هذا المقالة عن خطوات استعمال .

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يرغب العديد من المواطنين في معرفة رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة ويعد برنامج تكافل وكرامة من ضمن برامج الدعم للأسر ذات دخل محدود وكبار السن والأيتام وايضا الأشخاص ذو الاعاقات بالإضافة إلى تجاوز عدد المستفيدين من هذه البرنامج حاجز 200 شخص بنجاح التي تعكس الاستفسارات الاهتمام المتزايد من قبل الأفراد والتي قدمتها لهم الحكومة من أجل مساعدتهم فى التجاوز الأوضاع الاقتصادية الصعبه التي يمروا بها في التوقيت الراهن يمكن الاستعلام عنها عن طريق :

التوجه إلى موقع التضامن الاجتماعي

وإدخال الرقم القومي الخاص بمتقدم

واضافت الاسم الخاص بك بشكل رباعي

ويتم تحديد الشهر المراد الاستعلام عنها

والنقر على زر المتابعه

وفي الاخير يتم ظهور الاسماء الجدد في تكافل وكرامة

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة