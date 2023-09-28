فعال الان.. رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 mhuc.gov.eg إليكم الشروط والأوراق المطلوبة

يتصدر البحث عن موعد طرح المرحلة الجديد من شقق الإسكان المواقع حيث يسعى العديد من المواطنين المحتاجين للسكن إلى معرفة كيفية الحصول على وحدة سكنية من ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تقيمها الدول من أجل القضاء على أزمة السكن وارتفاع الأسعار في مصر، ويحاول الشباب الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023، حيث استفاد عدد كبير من المصريين من هذا المشروع في المراحل السابقة من الحصول على وحدات سكنية من الدولة بأسعار مخفضة بالقسط، ويبحث الجميع عن موعد التقديم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي وسوف نوضح لكم جميع التفاصيل والشروط والأوراق المطلوبة اليوم .

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وقد أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي عن توفيرها 20الف وحدة سكنية في 18 محافظة وذلك ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” وأكدت الوزارة أنه قد بدء حجز الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل وجميع الوحدات مشطبة جاهزة على الاستلام ويتم تسديد ثمن الوحدة على عدة أقساط ولكن يشترط دفع المقدم الذي يبدأ من 18 ألف جنيه كمقدم جدية حجز الوحدة في بعد إعلان نتيجة القرعة ، وسيتم التقديم من أجل عمل القرعة التي تعلن عنها الوزارة بالتعاون مع الأوقاف المصرية وصندوق التنمية العقارية ونوضح فيما يلي أهم الشروط للحصول على شقة في مشروع الإسكان.

الشروط والأوراق المطلوبة للحصول عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023

شروط الحصول على وحدة الإسكان الاجتماعي والمتوسط ومردوده الدخل التي تبلغ مساحتها 90 متر بسعر 310 ألف جنيه أو 75 متر بسعر 245 ألف جنيه والتي جاءت كالتالي :

لابد أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

العمر لا يقل عن 21 عام ولا يزيد عن 45عام .

الدفع يكون نقدا بنظام التمويل العقار

الدخل الشهري المتقدم الأعذب لا يتجاوز 3500 جنيه و 47500 في حالة المتقدم متزوج.

لا يمكن عقار أو أرض

لا يكون قد حصل على وحدة سكنية في المشاريع السابقة.

الالتزام بتسديد الأقساط وفق نظام التمويل العقاري.

الأوراق المطلوبة

كراسة الشروط الخاص بحجز الواحدة

صورة من الرقم القومي للمتقدم وصورة الرقم القومى للزوجة في حالة المتزوجين.

صورة من قسيمة الزواج ووصل مياة أو غاز أو كهرباء حديث للمراقب.

إيصال مرفق حديث

مفردات مرتب من مكتب محاسب قانوني.

صورة من إيصال جديد الحجز

وثيقة تفيد أن الزوجة لا تعمل أو إفرادات مرتب الزوجة في حالة العمل.

سجل مزاولة النشاط لأصحاب المشروعات الصغيرة.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023

للاستعلام و التسجيل في شقق الإسكان الاجتماعي قم بتطبيق الخطوات التالية :