عشان المعاد ميفوتكش!! أعرف بسرعة “متي يبدأ التوقيت الشتوي” بالتحديد .. هنـــا

يعد موعد التوقيت الشتوي من أكثر الأشياء التي تشغل بال الكثير من المواطنين خلال الفترة الحاليه اذا يرغبون في معرفة الموعد الذي يتم في ضبط الساعات الخاصة بهم وتأخيرها 60 دقيقه وهناك العديد من المواطنين الذين يفضلون التوقيت الشتوي وينتظرون تطبيقه بعد مده طويله من تطبيقه التوقيت الصيفي تصل إلي 6 شهور .

متي يبدأ التوقيت الشتوي

والجدير بالذكر تطبيق التوقيت الشتوي في مصر لعام 2023 يوم الخميس من شهر أكتوبر 26/10/2023 على أنه سيتم تأخير الساعة 60 دقيقه إلى وراء أعلن مجلس الوزراء من عده أشهر تطبيق التوقيت الصيفي بتقديم الساعات الخاصة للمواطنين 60 دقيقه بداء من يوم الجمعه اخر شهر ابريل الماضي على أن يستمر تطبيق هذا التوقيت حتي اخر خميس من شهر أكتوبر المقبل لتكون المده التي تم تطبيق التوقيت الصيفي 6 اشهر وواضح مجلس الوزراء سابقاً عن تطبيق التوقيت الصيفي أن هذا القرار له عديد من الفوائد مثل توفير الكهرباء ومنع الاهدار وتوفير بعض مصادر الطاقة الأخري مثل البترول كما أن ذلك قد يساعد على توفير العملة الصعبة أيضا عن موعد التوقيت الشتوي فبحلول منتصف الليل من اخر جمعه من شهر أكتوبر المقبل يتم تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير ساعات سواء كانت ساعات خائط او ساعات يد او ساعات هواتف لمده 60 دقيقه ليبدأ حينها التوقيت الشتوي ومن المقرر أن يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتي الخميس الموافق 26 اكتوبر أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في تتصف الليل من يوم 26 اكتوبر