الظروف صعبة على الكل!! بس الحكومة هتسهلها عليك .. بمقدم 10 ألف جبنة “حجز شقق الإسكان الاجتماعي” بكل سهولة

شقق الإسكان الاجتماعي من أهم ما يحظي باهتمام المواطنين لا سيما أن اقتراب موعد الاعلان عن شقق الإسكان الاجتماعي في عدد من المدن الجديدة واوشك الصندوق الإسكان الاجتماعي ووفقا لما أعلنت عنه وزاره الاسكان والاجتماعي عن شقق الإسكان الاجتماعي في نهايه العام الجاري .

حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ينتهي صندوق الاسكان الاجتماعي قريبا من تسليم شقق الإسكان الاجتماعي التي تم الإعلان عنها سابقا وسيتم فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي للاعلان رقم 18 في نهايه العام الحالي او بدايه العام الجديد وسيكون حجز شقق الإسكان الاجتماعي متاح لفئات محددة الدخل ومن المتوقع طرح شقق الإسكان الاجتماعي بمساحه 75 متر بمقدم 15 الف جنيه وشقق بمساحه 90 متر ب 22 الف جنيه وسيتم سداد 10% من ثمن الشقة عند الاستلام سيتم تقسيط باقي المبلغ على 30 سنه باستخدام نظام التمويل العقاري ويهتم العديد من المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي للاعلان رقم 18 التي يصدر قريبا ويتضمن حجز الشقق في عدد من المدن الجديدة وفيما يلي المستندات المطلوبه: