هو بيقل ولا بيزيد!! مش هتصدق سعر البصل اليوم  وصل لكام؟.. الشعب مش عارف يأكل

أعلن المركز العالمي لوزاره الصناعة والتجارة أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل حتي 31 ديسمبر لمده 3 شهور وفقا لقرار مجلس الوزراء وذكر المركز العالمي أنه لم يتم الغاء موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الاربعاء الماضي على حظر تصدير البصل ولكن تم إرجاء تنفيذ القرار حتي مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها .

سعر البصل اليوم

وقال النائب مجلس ويلي عضو مجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن قرار مجلس الوزراء بوقف تصدير البصل 3 أشهر مكتوب في آخره يعمل في قرار اعتبار من اليوم التالي للاعلان في جديره الرسميه موضحا أن بين صدور القرار والغاء من جمارك هو بسب هذا الأمر وتابع ما حدث من ارتفاع في أسعار البصل ليس مربوط بالتصدير والموسم الماضي الفلاح خسر في الزراعة البصل فبناء عليه عمل زراعات أخري فالمحصول انخفض هذا العام أقل من العام الماضي وكل الي متصدر هذا العام أقل من العام الماضي وكل الي متصدر هذا العام 380 الف طن بصل هذا الرقم أقل من العام الماضي بحوالي 200 الف طن واستكمل المفروض أن يكون في زراعة خاصه تكون للتصدير ويكون في منهجيه الدفع بالصادرات المصريه وكان أخري بنا وضع خطه تصدير زراعيه أن المواد الزراعية التصديرية للاعب الرئيسي في التصدير بجوار كيمياويات ولا يصح وقف التصدير في كل ازمه تحدث في السوق المحلي للبصل في الوقت الحالي وصل سعر البصل الي اسعار مرتفعه جدا