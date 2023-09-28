هناك الكثير من الأشخاص يبحثون عن موعد بداية التوقيت الشتوي وإنتهاء الصيفي 1445/2023 من خلال تطبيق التوقيت الشتوي، لذلك هم يبحثون عن موعد التوقيت الشتوي بالتزامن مع إنتهاء موسم الخريف، لذلك هناك معلومات مؤكدة بأن توقيت الفصل الشتوي سوف يبدأ من يوم الجمعة الموافق 27 من شهر أكتوبر القادم 2023 ومن خلال هذا المقال سوف نوضح ذلك.

موعد بداية التوقيت الشتوي وإنتهاء الصيفي 1445/2023

بحلول فصل الشتاء ننتظر بفارغ الصبر موعد بداية التوقيت الشتوي وإنتهاء الصيفي 1445/2023 والكثير منا يحاول أن يصل للتوقيت الصحيح لفصل الشتاء، لذلك سوف نوضح لكم في النقاط الأتية الموعد المحدد للتوقيت الشتوي وهو كالأتي:

يحدد فصل الشتاء عندما يحدث الإنقلابات بالجو وهو يوم يحدث فيه ميل محور الأرض عن الشمس.

ويصبح نهار التوقيت الشتوي هو أقصر مدة للنهار عن باقي فصول العام.

ويبدأ التوقيت الشتوي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بداية من الثالث والعشرون من ديسمبر.

هناك معلومات تفيد بأن الحكومة سوف تقوم بتقديم الوقت ستون دقيقة مع بداية التوقيت الشتوي الجديد.

وسيتم تغيير التوقيت في النصف من وقت الليل ليلة الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2023.

في تلك الليلة سوف تعود الساعة إلى الوراء وإلى الحادية عشر مساءا بدلال من التانية عشر منتصف الليل.

سيستمر هذا التوقيت الشتوي حتى شهر إبريل 2024 الموافق يوم الأربعاء 26 أبريل.

فوائد التوقيت الشتوي `2023

يحب الكثير منا فصل الشتاء ولفصل الشتاء فوائد عديدة لا تحصى لذلك يجب أن ينتبه الجميع لهذه الفوائد، من أهم هذه الفوائد هو التقليل من إستخدام الطاقة الكهربائية، حيث إن هذا التوقيت يوفر على الأشخاص إستخدام المدفأة أثناء شروق الشمس عندما ترتفع درجات الحرارة، وتقلل الكثير من الحوادث التي تحصل على الطرق فهذا الفصل يعكس الكثير على الطلاب بالمدارس بدفعهم بالطاقة الإستيعابية خصوصا في فصل الشتاء، وكذلك يزيد من الطاقة للعمال حيث أنه ينتج عن ذلك رفع الإنتاجية في جميع الخدمات العامة والخاصة، فالتوقيت الشتوي له الكثير من الفوائد العظيمة الربانية مثل نزول المطر الذي يغسل الجو والأتربة التي تضر الصحة.