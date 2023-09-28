أحدث الموبايلات دلوقتي “سعر ومواصفات Xiaomi Redmi note 13” يبدأ بسعر 3000ج مصري

مواصفات الجهاز اما السعر التي تم تحديده Xiaomi Redmi note 13 حوالي 140 يورو ما يقارب بالمصري 4600 حنيه فقط لا غير قد تم تحديد السعر الخاصه بنا وفقا لإصدار الخاص به إذا تم تحديده وفقا الحجم الخاص به فهم على النحو التالي النسخه 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يعادل 165 دولار اى ما يقارب بالمصري حوالي 5000 جنيه.

سعر ومواصفات Xiaomi Redmi note 13

أعلنت الشركه عن أكثر الهواتف المترقبه بشده حيث قامت رسميا بالاعلان عن هاتفه الرائد الجديد والذي يأتي بأقوي معالج من الشركة كولكم موجود حاليا مع الاهتمام بادق التفاصيل فالتصميم جيد جدا مع إمكانية الاختيار ما بين الزجاج والجلد حساب رغباتك وما تفضلة مع البطاريه 4500 مللي امبير وشخن سريع 67واط فدعونا نتعرف على المواصفات الكامله Xiaomi 13 واهم مميزاته وعيوبه على النحو التالي :