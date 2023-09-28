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أحدث الموبايلات دلوقتي “سعر ومواصفات Xiaomi Redmi note 13” يبدأ بسعر 3000ج مصري
مواصفات الجهاز اما السعر التي تم تحديده Xiaomi Redmi note 13 حوالي 140 يورو ما يقارب بالمصري 4600 حنيه فقط لا غير قد تم تحديد السعر الخاصه بنا وفقا لإصدار الخاص به إذا تم تحديده وفقا الحجم الخاص به فهم على النحو التالي النسخه 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يعادل 165 دولار اى ما يقارب بالمصري حوالي 5000 جنيه.
سعر ومواصفات Xiaomi Redmi note 13
أعلنت الشركه عن أكثر الهواتف المترقبه بشده حيث قامت رسميا بالاعلان عن هاتفه الرائد الجديد والذي يأتي بأقوي معالج من الشركة كولكم موجود حاليا مع الاهتمام بادق التفاصيل فالتصميم جيد جدا مع إمكانية الاختيار ما بين الزجاج والجلد حساب رغباتك وما تفضلة مع البطاريه 4500 مللي امبير وشخن سريع 67واط فدعونا نتعرف على المواصفات الكامله Xiaomi 13 واهم مميزاته وعيوبه على النحو التالي :
- يدعم الهاتف بشريحتين اتصال
- الهاتف يأتي مقاومه للماء والغبار الخفيف يشاهده ليكون مقاوم للماء لمده نصف ساعه
- يدعم شبكات الاتصال جيل ثاني وجيل ثالث وجيل رابع وجيل خامس
- الشاشه تأتي من نوع أولد بشكل مثقب وتأتي بمساحه وجوده بوصه عاليه بكسل معدل كثافه كسلات
- يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجوده عاليه
- كما يدعم الهاتف بتصوير الحركه البطيئه
- هي الكاميرا الأساسية الهاتف اما عن كاميرا الثانيه فتاتي بدقه 10 ميجا بكسل بفتحه عدسه وتدعيم المثبت البصري
- كما يعمل الهاتف بجوده عاليه وتقنيات عاليه ومتطوره يكون له كاميرا اماميه وخلقيه تكون له بطاريه بجوده عاليه