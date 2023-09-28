هترجع تبني من تاني مع قانون البناء الجديد فى مصر “من غير ما حد يقولك كلمة” .. أعرف التفاصيل ايه بالظبط

وبحسب قانون البناء الموحد يجب أن تلتزم بشروط البناء كل صاحب عقار يرغب في تعليه عقاره من أجل الحفاظ على سلامة البناء وحياه كل من يسكن داخل العقار وكانت لجنه الإسكان في مجلس الشيوخ قد واففت بشكل نهائى على مشروع المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الموحد.

قانون البناء الجديد فى مصر

ارتفاع المباني السكنية لا يتجاوز 13 طابقا أو 16 طابقا في المدن

الحد الاقصى لمساحة البناء لا يتجاوز 40% من مساحة الأرض

الحد الادنى المساحة المخصصة للمساحات الخضراء لا يقل عن 20% من مساحة الأرض

الحد الأدنى للمساحة المخصصة للمساحات المفتوحة لا يقل عن 10%من مساحة الأرض

يجب أن تكون المسافة السكنيه بين المباني السكنية لا تقل عن 10 أمتار

يجب أن تكون المسافة السكنيه بين المباني والشارع لا تقل عن 15 أمتار

يجب أن تكون المسافة السكنيه بين المباني والمرافقات العامه لا تقل عن 10 أمتار

يجب أن تكون المباني سكنيه مجهزه بوسائل السلامة من الحرق

يجب أن تكون المباني السكنية مجهزه بوسائل مكافحة للتلوث

حدد مشروع قانون البناء الموحد 4 اشتراطات لتعليه المباني وذلك وفقا للماده 43 من الدستور هي كالاتي :