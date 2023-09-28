استعلم الان برقم الطلب.. admhec.gov.jo رابط نتائج القبول الموحد 2024- 2023

هناك الكثير من الطلاب يبحثون عن نتائج القبول الموحد 2024- 2023 للتنسيق الموحد بدولة الأردن، لذلك قامت وحدة التنسيق الموحد بالأردن بالإعلان عن موعد ظهور النتائج سوف يتم ظهورها يوم الجمعة الموافق 22 من شهر سبتمبر الحالي، لذلك يمكن للطلاب أن تتطلع على هذه النتائج وهذا من خلال الموقع الرسمي للتنسيق الموحد، ونبهت الطلاب بإنها سوف تقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية للطلاب المتقدمين بإعلامهم بالنتائج الخاصة بهم.

نتائج القبول الموحد 2024- 2023

على الطلاب المتقدمين ل نتائج القبول الموحد 2024- 2023 الذين يرغبون في الإلتحاق بالجامعات يجب أن يعلمو بأن الوزارة قد أعلنت بأن هناك عدة شروط وضوابط للقبول بالتنسيق الموحد بالأردن، ويجب أن تتوفر تلك الشروط بالطالب لكي يتم قبوله ومنها الأتي:

يجب على الطالب المتقدم بالتنسيق الموحد بأن يقوم بتقديم كافة الأوراق والوثائق المطلوبة في الموعد المحدد.

يشترط أن يقوم الطالب يالإلتزام الكامل بالإرشادات التي يتم وضعها من وحدة التنسيق الخاصة بالجامعات.

يجب أن يكون الطالب حاصل على الجنسية الأردنية ويشترط أن تكون الإقامة بدولة الأردن العربية.

يلزم الطالب بأن يكون قد إجتاز الإمتحان الخاص بالقبول الموحد بنسبة للنجاح لا تقل عن %50 ليحصل على القبول بالتنسيق.

تهدف هذه الشروط إلى قبول الطلاب المناسبين لضمان تنافسية العملية وقبولهم بالتنسيق الموحد.

خطوات الإستعلام عن نتائج معدلات القبول الموحد 2023 -2024

وفرت الوزارة بالأردن الرابط الإلكتروني الخاص بالإستعلام عن نتائج معدلات القبول الموحد للطلاب الراغبين في الإلتحاق بالجامعات الأردنية، تسهيلا لهم للحصول على النتائج دون أي مجهود وهذا من خلال الدخول إلى منصة وحدة تنسيق القبول الموحد من خلال موقع وزارة التعليم الأردني، سوف تصل إلى المنصة بكل سهولة إنقر الآن على إستعلام نتائج القبول الموحد وإنتظر قليلا، إدخل رقم الهوية الوطنية الخاص بالطالب، ثم قم بكتابة كلمة المرور وتأكد من التسلسل الصحيح لها إضغط بعد ذلك على عرض النتائج، إنتظر لبعض الوقت وسوف تظهر لك النتائج بالكامل على الشاشة الرئيسية، إبحث على النتيجة الخاصة بك وقم بحفظها.