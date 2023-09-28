نزلت حالًا “تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية” بالوجبة الأخيرة في العراق 2023

تجهيز كشوفات أسماء مشمولين بالرعاية الاجتماعية للحصول على الرعايه الاجتماعيه وأكد الوزير الاسدي إن هذا المبادرة تهدف إلي تقديم الدعم الضروري لاولئك الذين يعيشون في ظروف صعبه خاصه في ظل التدهور الاقتصادي الذي يشهده البلاد .

تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أعلن السيد الوزير أحمد الاسدي عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فى الوجبه الاخيره خلال الأيام الماضية في جميع محافظات العراق وذلك بعد انتهاء أعمال الفحص والبحث الميداني كان الآلاف من الأسر قد تقدموا للاستفادة من برنامج الدعم الرعايه الاجتماعيه ويمكنك تنزيل كشوفات أسماء مشمولين بالرعاية الاجتماعية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بسهولة من خلال إتباع عده خطوات مسيره وقد أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيه العراقيه أن يتم إعداد قوائم بأسماء المستفيدين من الراتب الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة موضحا أكثر من 300 ألف مواطن تقدموا للحصول على هذه الوجبة وتم فرز جميع طالبتهم والتحقق من تحديد المستفيدين ممن تنطبق عليهم جميع الشروط التي أقرتها الوزارة واليكم طريقه الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة: