بالمجان .. موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار يوم السبت 30-9-2023 القنوات الناقلة في الكونفدرالية
نكشف موعد مباراة الزمالك مع أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، التي ستُقام على استاد القاهرة الدولي، تحت قيادة المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، يستعد فريق الزمالك بفارغ الصبر وبدعم جماهيره، وخاصةً بعد الموافقة الأمنية على حضور 30 ألف مشجع في المباراة، الفريق يتطلع إلى تعويض نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا وانتهت بخسارة الفريق الأبيض، هذا يجعل لقاء الإياب بين الفريقين مثيرًا ومنتظرًا بفارغ الصبر.
موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار
موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار في إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية لموسم ( 2023-2024 )، سيكون يوم السبت 30 سبتمبر 2023، وستقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، سيتم بدء مباراة الزمالك وأرتا سولار في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية
- المباراة : الزمالك ضد أرتا سولار.
- الموعد : السبت 30 سبتمبر 2023، 19:00 بتوقيت مصر أو السعودية.
- القناة الناقلة : أون تايم سبورتس.
- الملعب : القاهرة.
حديث أوسوريو مع لاعبي الزمالك
أكد المدرب خوان كارلوس أوسوريو بقوة على أهمية مباراة أرتا سولار، مشددًا على ضرورة تحقيق فوز كبير يؤهل الفريق إلى دور المجموعات ويمكنه من مواصلة المنافسة نحو اللقب، أعرب عن ثقته الكبيرة في قدرات جميع أعضاء الفريق لتحقيق هذا الهدف والتفوق في هذه المرحلة من مسار الفريق، وأشار إلى أهمية اتباع التعليمات بكل دقة وتركيز.
تدريبات خططية قبل مواجهة أرتا سولار
اكتفى اللاعب أوباما بأداء الفقرات الأولى من التدريب، حيث شارك في الفقرة البدنية وجزء من تدريبات الكرة، لكنه لم يشارك في التقسيمة الفنية بناءً على قرار من المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.
وخلال مران اليوم الخميس، شارك أوباما بشكل طبيعي في جميع الجوانب التدريبية، بما في ذلك التمارين التأهيلية والبدنية، بالإضافة إلى الحصص التكتيكية والتقسيمات الفنية، وذلك استعدادًا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في المباراة المقبلة.