بالمجان .. موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار يوم السبت 30-9-2023 القنوات الناقلة في الكونفدرالية

نكشف موعد مباراة الزمالك مع أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، التي ستُقام على استاد القاهرة الدولي، تحت قيادة المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، يستعد فريق الزمالك بفارغ الصبر وبدعم جماهيره، وخاصةً بعد الموافقة الأمنية على حضور 30 ألف مشجع في المباراة، الفريق يتطلع إلى تعويض نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا وانتهت بخسارة الفريق الأبيض، هذا يجعل لقاء الإياب بين الفريقين مثيرًا ومنتظرًا بفارغ الصبر.

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار في إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية لموسم ( 2023-2024 )، سيكون يوم السبت 30 سبتمبر 2023، وستقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، سيتم بدء مباراة الزمالك وأرتا سولار في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية

المباراة : الزمالك ضد أرتا سولار.

الموعد : السبت 30 سبتمبر 2023، 19:00 بتوقيت مصر أو السعودية.

القناة الناقلة : أون تايم سبورتس.

الملعب : القاهرة.

حديث أوسوريو مع لاعبي الزمالك