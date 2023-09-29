سعر السجائر بكام؟ ارتفاع في اسعار السجائر اليوم كليوباترا بقت زي ال ام Lm

اسعار السجائر اليوم، قد قامت وزارة الداخلية بحملات مكثفة على أماكن تخزين السجائر لدى التجار خلال الشهرين الماضيين،مما أدى إلى ضبط ما يقرب من 200 ألف علبة سجائر في مناطق متعددة وتم مصادرة السجائر المخزنة، مما ساهم في تهدئة الأسعار خلال تلك الفترة، من خلال هذا التقرير سعر علبة السجائر في السوق.

اسعار السجائر اليوم

شهدت اسعار السجائر اليوم غير الرسمية ارتفاعًا جديدًا في الأسواق بعد فترة هدوء قصيرة، حيث تتراوح الزيادات بين جنيهين و5 جنيهات للنوع الواحد، وهذا حسب ما صرح به التجار، يُشير التجار إلى أن متوسط سعر سجائر الكيلوبترا ارتفع في الأيام الأخيرة إلى 55 جنيهًا للعبوة الواحدة، بزيادة عن 50 جنيهًا كانت عليه قبل الزيادة، وزاد سعر علبة الـ أم إلى 67 جنيهًا مقابل 65 جنيهًا قبل الزيادة.

وفقاً لإبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات في تصريحاته، مشيدًا بالجهات الرقابية التي تعمل بجدية على مكافحة احتكار التجار عبر زيادة الرقابة على الأسواق، وطالبت الشعبة في الوقت نفسه جميع مستهلكي السجائر بالإبلاغ عن أي متجر أو كشك يبيع السجائر بأسعار أعلى من السعر المدون على الباركود الذي يتواجد على علب السجائر، هذا من أجل الحد من المضاربة في الأسعار.

الحلول لمواجهة ارتفاع اسعار السجائر

واكد امبابي انه ستبقى أزمة أسعار السجائر حاضرة حتى يتم تنفيذ ثلاثة اقتراحات، حينها ستبدأ الأمور في التحسن، الاقتراح الأول يتعلق بتشديد الرقابة على الأسواق من قبل الجهات المختصة، الاقتراح الثاني يشمل طرح الكميات التي تم مصادرتها في الحملات التي شنتها الحكومة في الأسواق وإعادة طرحها للمستهلكين عبر محطات الوقود، والاقتراح الثالث يتضمن إعلان مناقشة مشروع قانون الضرائب الجديدة على السجائر مع بداية دور الانعقاد الرابع في أكتوبر المقبل.