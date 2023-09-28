بيقولوا 1000 جنية ؟!! “قيمه زيادة معاشات شهر أكتوبر 2023” أعرف الزيادة بالظبط كام عشان تعمل حسابك

موعد صرف معاشات اكتوبر المواطنين سيكون الاسبوع الاول من شهر أكتوبر المقبل بدايه من يوم 1 حتي يوم 6 من اكتوبر وتستعد وزاره التضامن الاجتماعي ممثله في الهيئة القومية للتأمينات لصرف معاشات اكتوبر في الاول من شهر أكتوبر وتستمر في الصرف ليوم 10من نفس الشهر بالزيادة المقرر لجميع المستفيدون من المعاشات بحد ادني 170 جنيه 1653 جنيه كحد أقصى.

قيمه زيادة معاشات شهر أكتوبر 2023

وايام قليله تفصلنا علي صرف معاشات شهر أكتوبر ويزداد البحث عن المعاشات شهر أكتوبر بعد إصدار حزمه من القرارات الصادرة عن رئيس عبد الفتاح السيسي منها مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين ومنها تيسيرا للمعيشة لجميع المواطنين وأصحاب المعاشات الذين ينتظروا موعد صرف المعاش كل اول شهر بسبب صعوبة الظروف الاقتصادية

زيادة المعاشات تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون مستحق معاش من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه شهريا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات مع زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمس ملايين من مستفيدي معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة سنويا نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة وبذلك يكون معاش تكافل وكرامة زاد بنسبة أكبر من 40%منذ أبريل 2023 ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة أيضا برفع حد الإعفاء الضريبي الي 45 الف جنيه اضافه لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقا لمناطق الاستحقاق