أعرف اسمك من ضمنهم ولا ايه!؟؟ .. طريقة الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة 2023

في ظل بحث الكثير من المستفيدين عن كيفية الحصول علي الاسماء الجدد في تكافل وكرامة واوضحت الجهات المعينه الكثيره من تفاصيل حول ذلك حيث أكدت تفعيل رابط إلكتروني التابع لوزارة التضامن الاجتماعي يمكن لجميع المستفيدين والراغبين في تسجيل البرنامج الدخول عليه بشكل مباشر وتسجيل بياناتهم.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة من خلال موقع التضامن الاجتماعي الذي يوفر الرابط مباشره https//:tk.moss.gov.eg، ويمكن الحصول على معاش تكافل وكرامة بعد تقديم عده أوراق للوحدة الاجتماعية الموجودة في المحيط السكني الشخص المتقدم للحصول على معاش

الاوراق المطلوبه للحصول على معاش تكافل وكرامة

يتم احضار صوره من بطاقه الرقم القومي ساريه على العنوان الحالي للأفراد 18 سنه فأكثر

بالإضافة إلى صوره من قسمية الزواج أو الطلاق

وكذلك صوره شهاده ميلاد لجميع الأفراد الاسره ممكينه لشهاده ميلاد الكمبيوتر للأفراد أقل من 18 سنه

بالإضافة إلى صوره من بطاقه التموين المميكنه مسجله عليها اسم مكتب التموين أن وجدت

وكذلك قيد المدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18وقد الطالب المقيدين الجامعه

بالإضافة إلى كود كشف الاعاقه من اللجان الطبيه في حالة المرض المزمن والإعاقة

واكدت وزاره التضامن الاجتماعي بأنها ستقوم بصرف برنامج تكافل وكرامة بمبلغ مالي قدرة 625 جنيه حيث قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% وبذلك زاد معاش تكافل وكرامة للمراه المتزوجه 718 جنيه وفي حزمه مالية جديدة للتخفيف عن مواطنين الأعباء الاقتصادية التي يواجه في البلاد