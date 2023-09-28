HERE.. رابط استعلام منصة سلفه للتمويل الشخصي 1445 بالمملكة عبر الموقع الرسمي

منصة سلفه هي منصة إلكترونية جديدة أطلقتها المملكة العربية السعودية لتوفير الكثير من الخدمات المالية لجميع المواطنين باختلاف الأعمار في المدن السعودية، من ناحية أخرى منصه سلفة عبارة عن قرض تبدأ قيمته من 1000 حتى 5000 ريال سعودي حيث أن هذه المنصه لا تخالف جميع تعاليم الدين الإسلامي وللتعرف على المزيد وكل ما يخص هذه المنصة الحديثة تابعوا الموضوع حتى النهاية.

خطوات التقديم والانضمام إلى منصة سلفه السعودية

إن خطوات التقديم في هذه المنصة خطوات بسيطة وإلكترونية، فقط كل ما هو مطلوب اتباع الخطوات التالية:-

أولا قم بالتسجيل والانضمام عبر الضغط على الرابط التالي https://sulfah.com/

اختر مبلغ التمويل المناسب والذي تتراوح قيمته من ألف ريال سعودي حتى خمسة آلالاف ريال.

حدد موعد الاستحقاق بالأشهر.

اضغط على طلب التمويل الآن.

ادخل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة والتي تشمل رقم الهاتف، رقم الهوية، البريد الإلكتروني، كلمة المرور.

اضغط على قبول كافة الشروط.

أخيرا أكمل بقية الخطوات المطلوبة ومن ثم سوف يتم إرسال رسالة توضح القبول أو الرفض.

مميزات التي تقدمها منصة سلفه للتمويل الشخصي؟

تتميز هذه المنصة عن بقية منصات التمويل الشخصي فيما يلي:-

تقدم هذه المنصة الأرباح السنوية بالإضافة إلى أنها خدمة بسيطة وسهلة الاستخدام.

تتوافق جميع شروط منصة سلفه مع الأحكام الشرعية المتعارف عليها في الشريعة الإسلامية.

توجد خدمة جدولة قيم السداد.

توفر هذه المنصة خدمات لا حدود لها لجميع المواطنين.

ما هي شروط القبول في منصه سلفة؟

تعتبر هذه الشروط إجبارية للموافقة على الانضمام إلى منصه سلفة للتمويل الشخصي، هذه الشروط هي:-