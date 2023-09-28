“رابط نتائج المدرسة العليا للأساتذة 2023-2024 tawjihi.ma.est والشروط اللازمة

رابط نتائج المدرسة العليا للأساتذة 2023-2024، تتزايد عمليات البحث عن نتائج المدرسة العليا للأساتذة 2023-2024، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد طبقاً للجدول التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من الطلاب في البحث عن النتائج ، وعلى الرغم من أن مر وقت طويل على عملية التسجيل الأول ، والتي أعلنت عنها وزارة التعليم ضمن عدد من الشروط التي لم يتم قبول أي طالب إلا في حالى أن تنطبق عليه الشروط التي أعلنت عنها الوزارة، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على رابط نتائج المدرسة العليا للأساتذة 2023-2024.

رابط نتائج المدرسة العليا للأساتذة 2023-2024

حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأيام الماضية عن فتح باب التقديم في سلك الإجازة في التربية لخريجي البكالوريا في شتى المدارس العليا للأساتذة والمدارس العليا للتربية والتكوين وكلية علوم التربية بالرباط برسم الموسم الجامعي 2023-2024، وأشارت الوزارة إلى أن النتائج سوف تكون متاحة فقط على الموقع الرسمي لها tawjihi.ma.est وذلك تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور الإطلاع على لنتائج المدرسة العليا للأساتذة 2023-2024 في المغرب.

شروط التقديم في المدرسة العليا للأساتذة 2023-2024

حيث أكدت الوزارة أن التسجبل سوف يكون متاح أمام الطلاب من شتى المحافظات مؤكدة أنه يجب على المترشح أن أن يكون تنطبق عليه الشروط الآتية: