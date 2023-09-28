رسميًا “زياده نصيب الفرد في تموين شهر أكتوبر” 150 جنية لأصحاب تكافل وكرامة والفئات دي!!

نصيب الفرد في حصه الدعم التموين والخبز كما تحصل حصه الفرد في الدعم التمويني من السلع الأساسية 50 جنيه وان لا تزيد عدد أفراد البطاقة 4 أفراد الاستفادة من 50 جنيه وحاله زياده الأفراد عن 4 الفرد فوق الرابع يحصل على دعم 25 جنيه فقط ويتساءل الكثير من المواطنين عن حقيقه اضافه 100تموين في شهر أكتوبر وهل حقفا ويتم رفع قيمه الدعم السلع التموينية من 50الى 150 جنيه لن يتمني المواطن سوي ان يعيش حياه كريمه .

زياده نصيب الفرد في تموين شهر أكتوبر

يوجد زيادة في الدعم التمويني اعلي لكي يكفي احتياجات الأفراد الأساسية من ارز وزيت وسكر ومكرونه زاد العب على الآباء والأمهات بسب التدهور الاقتصادي والزيادة الملحوظه في الأسعار لذلك يهتم الكثير من المواطنين بالبحث عن حقيقه زياده 100 جنيه الحصه التموينيه في الآونة الأخيرة وانتشارت اخبار كثيرة على موقع التواصل الاجتماعي وإضافة للمواليد الجدد واخر اخبار هي زيادة الدعم لرب الاسره وتصل حصة الفرد الواحد لدعم الخبز 150 رغيف من الخبز على مدار الشهر أن اليوم الواحد حصه الفرد في الخبز 5 أرغفة من العيش المدعم ويمكن للمواطن الاستفاده من فارق نقاط الخبز عند صرف السلع التموينية بمعني حالة عدم الصرف المواطن للخبز يتحول الرصيد إلى نقاط يستفيد منها ويحصل عليها سلع غذائية مختلفة ولكن يرغب المواطنين أن يعيشه حياه كريمه هادئه براحه البال ولن يأمل في أي زياده ولكن يرغب أن يكون الدعم التمويني اعلي لكي يكفي الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية مثل الأرز وزيت والسكر والصابون والجبن وسمنه