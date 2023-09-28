رسميًا “موعد بداية التوقيت الشتوي” بداية منتصف أكتوبر .. رجع ساعتك 60 دقيقة

سيعود العمل بالتوقيت الشتوي بمجرد الانتهاء من التوقيت الصيفي في 26 من أكتوبر المقبل وذلك في ساعه 11:59 دقيقه وعليه سيتم تأخير الساعة 60 دقيقه على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي منتصف ليل 27 اكتوبر ومن المقرر أن ينتهي فصل الصيف في مصر جغرافيا يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023.

موعد بداية التوقيت الشتوي

أصدر مجلس الوزراء منذ شهور قليله العمل بالتوقيت الصيفي في مصر منذ الجمعة الاخيره من شهر أبريل حيث قام المواطنون بتقديم ساعاتهم الخاصه بهم لمده 60 دقيقه يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتي يوم الخميس الموافق 26 اكتوبر وبعد أن بدأ العمل به منذ الجمعة الاخيره من شهر أبريل الماضي وتهدف الحكومة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي لتوفير مصادر الطاقه المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز والمواد البترولية وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أن موعد انتهاء فصل الصيف من المقرر أن يكون يوم الجمعه 22 سبتمبر المقبل وذلك يحدث انخفاض في درجة الحرارة ويبدأ فصل الخريف ويتميز فصل الخريف باعتدال درجات الحرارة وتراجع نسبة الرطوبة ويستمر لمده 3 شهور ولكن يصبح الطقس بارد وانخفاض شديد في درجات الحرارة والتوقيت الشتوي يرغب فيه الكثير من المواطنين في معرفة موعد عوده العمل بالتوقيت الشتوي تزامنا مع انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف ولأجل ذلك نعرض لكم في التقرير التالي موعد عوده العمل بالتوقيت الشتوي وموعد انتهاء فصل الصيف وانتهاء التوقيت الصيفي ومن المقرر أن يتم تطبيق التوقيت الشتوي بدايه من يوم الجمعه الاخيره من شهر أكتوبر والذي يوافق 27 من شهر أكتوبر ويجب على كل مواطن مصري في ذلك التوقيت تأخير الساعة