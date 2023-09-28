“حمل الكشوفات” اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 بالعراق | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 بالعراق، مازالت أخبار الرعاية الاجتماعية تسيطر على محركات البحث تتصدر قوائمها خاصة بعدما أعلنت وزارة الموارد البشرية عن رفع كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023، التي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من الأشخاص كونها مصدر الدخل التي تعتمد عليه عدد كبير من الأسر محدودة الدخل خاصة في ظل الظروف التي تعاني منها عدد من الدول العربية.

اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص عن اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023، والتي يبحث عنها الاف الأشخاص في شتى المحافظات العراقية تزامناً مع دخول المدارس وشراء ما يلزم من مأكل ومشرب وأدوات مدرسية، وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن تدشين رابط الكتروني للاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة تيسيراً على المواطنين وتجنب الذهاب إلى المكاتب والتكدس والازدحام، وإليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية….

الدخول على رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من هنا.

ثم اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك اختر الوجبة المراد الاستعلام عنها.

اضغط على تحميل كشوفات الرعاية الاجتماعية.

بعد تحميل الكشوفات .

ابحث عن اسم الشخص بالاسم.

بعد وجود اسم المستفيد يجب التاكد من تاريخ الميلاد منعاً لتشابه الأسماء.

شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية