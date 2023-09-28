سبب وفاة الفنانة نجاح سلام صاحبة أغنية “يا أغلى اسم في الوجود” وموعد الجنازة والعزاء

تعرف على سبب وفاة نجاح سلام الفنانة اللبنانية صاحبة أغنية “يا أغلى اسم في الوجود”، حيث توفيت الفنانة اللبنانية نجاح سلام عن عمر يناهز 92 عامًا اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 وقد أعلنت أسرتها موعد الجنازة والعزاء تابع كافة تفاصيل وفاة الفنانة نجاج سلام عبر موقع البديل.

من هي الفنانة نجاح سلام

ولدت نجاح سلام في العام 1931 في بيروت، وكانت تعتبر من أشهر المطربات في لبنان ومصر.وكانت نجاح سلام قدمت أغنية “يا أغلى اسم في الوجود” بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وهي من تأليف إسماعيل الحبروك وألحان محمد الموجي، وحققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي.

كما غنت نجاح سلام لكبار الشعراء وأغانيها الوطنية، وحصلت على الجنسية المصرية.تركت نجاح سلام إرثاً فنياً كبيراً في الوطن العربي، وستبقى أغنيتها “يا أغلى اسم في الوجود” من الأغاني الخالدة التي ستبقى في ذاكرة الجمهور.

سبب وفاة الفنانة نجاح سلام اللبنانية

توفيت الفنانة اللبنانية نجاح سلام، صاحبة أغنية “يا أغلى اسم في الوجود”، عن عمر ناهز 92 عاماً، وذلك حسب ما أعلنت أسرتها في بيان، اليوم الخميس. ولم يتم الكشف عن سبب وفاتها.

موعد جنازة وعزاء المطربة نجاح سلام

من المقرر أن يتم تشييع جثمان المطربة الراحلة نجاح سلام غدًا الجمعة 29 سبتمبر من مسجد الخاشقجي في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل أسرتها ووسائل الإعلام. ومن المقرر أن يتم استقبال العزاء يومي السبت والأحد في فندق راديسون بلو سنتر دون الطابق الأول من الساعة الثالثة عصرًا وحتى السابعة مساءً.

أبرز أعمال نجاح سلام

نجاح سلام كانت فنانة متعددة المواهب، حيث قدمت العديد من الأعمال الفنية في مجالات الغناء والتمثيل. ومن أول أعمالها الغنائية كانت أغنية “حول يا غنام” وأغنية “يا جارحة قلبي”، وكانت قد شاركت في العديد من الأفلام مثل:

فيلم على كيفك.

فيلم ابن ذوات

فيلم الدنيا لما تضحك.

فيلم الكمساريات الفاتنات

فيلم سر الهاربة

كما عملت نجاح سلام في راديو الشرق وغنت للمرة الأولى أمام الجمهور عام 1948، واشتهرت بأغنياتها الشهيرة، وفيما يلي أبرز الأغاني التي اشتهرت بها:

ميل

يا أغلى اسم في الوجود

بدى عريس

برهوم

جارحة قلبي.

عايز جواباتك

حول يا غنام

أنا النيل مقبرة للغزاة

وغيرها من الأغاني الناجحة.

السيرة الذاتية للفنانة اللبنانية نجاح سلام

نجاح سلام هي فنانة لبنانية ولدت في العاصمة اللبنانية بيروت. بدأت مشوارها الفني في الأربعينيات من القرن الماضي، وقدمت العديد من الأغاني الناجحة خلال مسيرتها الفنية، وفيما يلي السيرة الذاتية لها:

البيانات التفاصيل الاسم الكامل نجاح سلام تاريخ الميلاد غير معروف مكان الميلاد بيروت، لبنان الجنسية لبنانية الحالة الاجتماعية مطلقة الابناء اثنين (سمر وريم) الأعمال الفنية برهوم – عايز جواباتك – بدى عريس- ميل وغيرها

رحلت نجاح سلام، إحدى أهم الفنانات اللبنانيات، وتركت إرثًا فنيًا غنيًا بالأغاني الناجحة التي لا تزال تحظى بشعبية كبيرة حتى اليوم. نتقدم بخالص العزاء لأسرتها ومحبيها، ونسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.