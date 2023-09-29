“هتصرفها بأثر رجعي” صرف علاوة غلاء المعيشة لأصحاب المعاشات لشهري أكتوبر ونوفمبر 2023

يُعد صرف علاوة غلاء المعيشة من أهم الأخبار هذه الفترة حيث أعلن القطاع المدني الكبير في مصر أن أسعار جميع المنتجات قد ارتفعت بشكل كبير، وأصبحت تكلفة المعيشة تشكل تهديدا للفقراء والطبقة الوسطى، وهناك العديد من الأسر التي تعاني من عدم القدرة على توفير احتياجاتهم وفي ظل عمل الحكومة لمساعدة ودعم تلك الأسر في جميع الحالات، فقد تم إصدار علاوة علاء المعيشة التي أشاد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن هنا سوف نتعرف على جميع المعلومات الخاصة بها.

موعد صرف علاوة غلاء المعيشة

بعد أن تساءل المواطنين مراراً وتكراراً عن صرف علاوة علاء المعيشة، فقد أصدرت سلطات التأمين الاجتماعي بيانًا رسميًا أعلن فيه أنه سيتم صرف العلاوة في شهر نوفمبر المقبل بأثر رجعي عن شهري أكتوبر ونوفمبر، أي أن أصحاب المعاشات سيصرفون زيادة بمقدار 600 جنية لشهر نوفمبر (300 جنية شهر أكتوبر + 300 جنية شهر نوفمبر)، ويقدر عدد الأسر المستفيدين من تلك المنحة الاستثنائية بنحو ما يزيد عن 300 ألف أسرة في مختلف محافظات مصر.

تفاصيل علاوة غلاء المعيشة لشهر أكتوبر 2023

في السباق ذي الصلة أشاد اللواء جمال عوض، رئيس الجهاز الحكومي المصري للتأمينات الاجتماعية توضيح أن تاريخ صرف علاوة غلاء المعيشة لشهر أكتوبر سيكون في بداية شهر نوفمبر ومن المرجح أن يتم دفعه بأثر رجعي، سيتم إضافة زيادة قدرها 600 جنيه للأشهر 10 و11 من الشهر.

وأضاف عوض في بيانه الخاص، أنه أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي علاوة جديدة من التأمين الاجتماعي بعد أن قرر تخصيص منحة استثنائية قدرها 300 جنيه، للشهرين أي إجمال المنحة 600 جنيه، وسيستفيد أكثر من 11 مليون مواطن من هذه المكافآت.