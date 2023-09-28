بسلاسة لكل المحبين.. جي تي اي شنو تحميل جراند ثفت أوتو 5 على الهاتف المحمول متى نزول جاتا 6

متى تنزل جي تي اي 6 البعض يتساءل عن متى تنزل جي تي اي 6، وهل يوجد تفاصيل خاصة بالإصدار الجديد باللعبة، وموعد انطلاقها وهل سيتم إحداث أي تغييرات في نمط اللعبة عن باقي الاصدارات الأخرى كل هذه الأسئلة يطرحها البعض ويرغب في وجود إجابة مؤكدة على جميع التساؤلات، وذلك بعد أن قامت الشركة المطورة بإصدار فيديو موثق يحتوي على شعار روكستار جيمز وكان الشعار ممزوج بالكثير من الألوان واستمر هذا الاعلان لمدة ١٥ ثانية، وهذا ما دفعنا للحديث عن اللعبة والإصرار الحديث المنتظر في هذا المقال.

متى تنزل جي تي اي 6

لقد قام توم هيندرسون المسرب الشهير بالتأكيد على أن روكستار جيمز ستقوم بالإفصاح عن كافة التفاصيل الجديدة المتعلقة باللعبة في عام ٢٠٢٣ وتستمر في التحدث عن مميزات اللعبة والتحديات التي طرأت عليها لحين إطلاقها بشكل رسمي على كافة المنصات الإلكترونية في عام ٢٠٢٤، ومن المحتمل أن يتم تأجيلها لعام ٢٠٢٥ وذلك حسب رؤية الشركة القائمة على تنزيل الإصدار الجديد وهل ستتمكن من الاستمرار في جني الكثير من الأرباح كما فعلت في الإصدارات السابقة.

قصة GTA 6 بحسب الفيديوهات المسربة

لقد تم تسريب خبر تنزيل لعبة جي تي 6 من قبل العديد من الأشخاص، وأكدت أغلب الفيديوهات على أن الإصدار للحديث الخاص بتلك اللعبة يحتوي على بطلين أحدهم ذكر والآخر أنثى ومن الممكن أن يكون هذان البطلان اخوين يقلدون دور البطولة فى اللعبة بشكل مختلف وبيئة مختلفة بعد أن يفقدون والديهما، حيث أن الأحداث تدور حول السطو المسلح واتمام عمليات السرقة والقدرة على التخفي بشكل مميز، وذلك بعد إقتباس تلك الأحداث من اللقطات المسربة عن اللعبة، فضلا عن أنه تم ذكر أن تلك اللعبة تتشابه كثيرا مع لعبة جاتا 5، وفور إصدار تلك اللعبة سيكون متاح تحميلها من الرابط المباشر الخاص بالشركة المطورة أو من خلال جوجل بلاي، ولابد من توفير مساحة كافية لتحميل اللعبة والتي تحتاج إلى جهاز يحتوي على رامات ٤ جيجا، وذلك من أجل الاستمتاع باللعبة وقضاء وقت ممتع وشيق بعد تحميلها والاندماج داخل الأحداث المتعلقة بها.