“خــلال أيااام” موعد صرف معاشات اكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة وتفاصيل المنحة الاستثنائية بأثر رجعي

موعد صرف معاشات اكتوبر 2023، مع اقتراب مطلع شهر أكتوبر من العام المقبل 2023 بدأ العديد من المواطنين من أصحاب المعاشات البحث عن موعد صرف معاشات اكتوبر 2023، ومن المتوقع توزيع المعاشات التقاعدية على نحو 11 مليون مواطن في الدولة حسبما أعلنت الهيئة العامة للتأمينات، وذكرت هيئة الضمان الاجتماعي أنه يتم دفع المعاشات التقاعدية بزيادة جديدة قدرها 300 جنيه مع خطط لزيادة المعاشات التقاعدية في أبريل 2024.

موعد صرف معاشات اكتوبر 2023

من خلال بحث العديد من المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر، فقد تم الإعلان عن جدول وموعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، والذي من المقرر أن يستمر خلال الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر 2023، ومن الجدير بالذكر أن جدول دفع معاشات شهر أكتوبر قد جاء على النحو التالي:-

الفئة الأولى: التي تصرف أكثر من 1000 جنيه يكون موعد الصرف يومي 1،2 أكتوبر 2023.

الفئة الثانية: التي تصرف أكثر من 2000 جنيه يكون موعد الصرف يومي 3،4 أكتوبر 2023.

الفئة الثالثة: التي تصرف أكثر من 3000 جنيه يكون موعد الصرف يومي 5،6 أكتوبر 2023.

جدول معاشات أكتوبر 2023 بعد الزيادة الجديدة 15%

بعد معرفة موعد صرف معاشات اكتوبر 2023 فالآن سنتعرف على جدول الزيادات الجديد بزيادة تصل إلى 15%:

قيمة المعاش الحالي قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة 6500 جنيه 7475 جنيه 5300 جنيه 6095 جنيه 4300 جنيه 4945 جنيه 3500 جنيه 4025 جنيه 2300 جنيه 2645 جنيه 1300 جنيه 1495 جنيه

تفاصيل المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

أعلن اللواء “جمال عوض” رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات أنه من المقرر صرف منحة استثنائية (علاوة غلاء المعيشة) والتي تقدر بمبلغ 300 جنية لأصحاب المعاشات بداية من شهر أكتوبر 2023 ولكن لظروف ما سيتم صرفها بداية من شهر نوفمبر المقبل بأثر رجعي، أي سيتم صرف مبلغ 600 جنية لاصحاب المعاشات في 1 نوفمبر 2023.