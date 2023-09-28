سعر و مواصفات هاتف شاومي xiaomi redmi note 13 الجديد 2023

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، فإن هاتف شاومي 13T 2023 هو الخيار الأمثل. يأتي هذا الهاتف الجديد من شركة شاومي الصينية بمواصفات جبارة تجعله منافسًا قويًا في عالم الهواتف الذكية. في هذا المقال، سنلقي نظرة شاملة على مواصفات هاتف شاومي 13T 2023 وسعره، بالإضافة إلى استعراض أبرز مميزاته وبعض العيوب.

مواصفات هاتف xiaomi redmi note 13

هاتف شاومي 13T 2023 يأتي بتصميم أنيق وأنحف مع وزن يبلغ 173.5 جرام وأبعاد 161.1x75x7.6 مم يتميز الهاتف بخامات خارجية بلاستيكية بالكامل ومقاومة للماء والغبار بشهادة IP54، مما يجعله متينًا ومناسبًا للاستخدام في أي ظروف يدعم الهاتف تركيب شريحتين إتصال 5G لتجربة اتصال سريعة ومستقرة.

يأتي هاتف شاومي 13T 2023 بشاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة وبدقة 1080×2400 بيكسل، مما يوفر صورًا واضحة وجودة عالية للعرض تأتي الشاشة أيضًا بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مما يجعل تجربة التصفح ومشاهدة الفيديو أكثر سلاسة. ولا ننسى طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الخامس التي تحمي الشاشة من الخدوش والصدمات.

يعتمد هاتف شاومي 13T 2023 على معالج ميدياتك Dimensity 6080 ثماني النواة، مما يضمن أداءً سريعًا وفعالًا يأتي المعالج بنواتين قويتين من نوع Cortex A76 بتردد 2.4 جيجا هيرتز، ودقة تصنيع المعالج 6 نانومتر، ومعالج رسومي Mali-G57. يعمل الهاتف بنظام التشغيل MIUI 14 المبني على Android 13، مما يضمن تجربة استخدام سلسة وممتعة.

يتوفر هاتف شاومي 13T 2023 بإصدارات مختلفة من الذاكرة والتخزين، حيث يمكنك اختيار الإصدار الذي يناسب احتياجات. يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X وذاكرة داخلية من نوع UFS 2.2، مما يسهم في تحسين أداء التطبيقات وسرعة الاستجابة.

هاتف شاومي 13T 2023 يأتي مع دعم تقنيات مثل NFC و IR Blaster، مما يضيف قيمة إضافية لتجربتك. يتميز الهاتف أيضًا بمستشعر بصمة الإصبع المدمج أسفل الشاشة، بالإضافة إلى دعم Faceunlock لفتح الهاتف بسهولة وأمان.

البطارية والشحن:

هاتف شاومي 13T 2023 مزود ببطارية ليثيوم بوليمر بسعة 5000 مللي أمبير، مما يضمن استخدامًا طويل الأمد دون الحاجة للشحن المتكرر ومع دعم الشحن السريع Quick Charge 4.0 بقدرة 67 وات، يمكنك شحن الهاتف من 0% إلى 100% في غضون 19 دقيقة فقط، مما يجعله مثاليًا للأشخاص الذين يعيشون حياة مشغولة.

كاميرا هاتف xiaomi redmi note 13

تأتي كاميرا هاتف شاومي 13T 2023 بدقة عالية، مع إمكانية التقاط صور مذهلة وتسجيل فيديوهات بجودة عالية. يتميز الهاتف بنظام كاميرا خلفية متعدد العدسات يشمل عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، وعدسة فائقة الاتساع، وعدسة ماكرو لتلتقط كل التفاصيل بوضوح.

الألوان والأسعار:

يتوفر هاتف شاومي 13T 2023 بعدةألوان جذابة تشمل الأزرق، الأخضر، والأسود. وبالنسبة للأسعار، يمكنك الاختيار من بين عدة إصدارات تبدأ من 1199 يوان للإصدار بسعة 6 جيجا وتصل إلى 1699 يوان للإصدار بسعة 12 جيجا.