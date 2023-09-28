التموين تكشف حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في اكتوبر 2023 لهذه الفئات

التموين تكشف حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين، حالة من الجدل بدأت تظهر بين عدد كبير من المواطنين بعد انتشار خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في اكتوبر 2023، وتردد هذا الخبر في عدد من المواقع الالكترونية ليتصدر قوائم البحث خلال الساعات الأخيرة، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في اكتوبر 2023.

التموين تكشف حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

وبدأ عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة التحقق من خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في اكتوبر 2023، الذي انتشر خلال الأيام الأخيرة، وفي ظل ارتفاع الأسعار التي تعاني منه عدد من الدول قد يكون الخبر بمثابة طوق نجاة لعدد كبير من الأسر الغير قادرة على شراء ما يلزمهم من سلع غذائية،إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية على الصفحة الرسمية أنه لاصحة لما يتردد على المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي وأن الوزارة غير مسؤولة عن اصدار مثل هذه القرارات وانما هي مسؤولية مجلس رئاسة الوزراء.

حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

وأشار المصيلحي خلال حوار له على قناة mbc مصر أنه لا صحة لما يتردد على وسائل التواصل الإجتماعي بشأن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين، وأشار “المصيلحي” أيضاً أن الوزارة مستمرة صرف المقررات التموينية في بدايةكل شهر بقيمة 50 جنيه للفرد، وصرف 5 ارغفة يومياً لكل مواطن هذا بالإضافة إلى صرف نقاط الخبز لكافة البطاقات دون توقف، وناشد كافة المواقع الالكترونية التحري بدقة قبل نشر أي أخبار تخص التموين حتى لا تتسبب في احداث حالة من الجدل بين المواطنين.