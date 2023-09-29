“العيال مش هيزهقوا” ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2023 TOM & JERRY بأقوى إشارة على جميع الأقمار

تردد قناة توم وجيري الجديد 2023، تردد قناة توم وجيري الجديد 2023 من أهم الترددات الموجودة الآن فتشتهر قناة Tom & Jerry بقدرتها على جذب انتباه الأطفال، ولهذا تعتبر الأكثر تميزًا وشعبية بين قنوات الأطفال المتنوعة، بالإضافة إلى أنها تبث أيضًا العديد من الحلقات الترفيهية والشيقة والتعليمية الكرتونية، فتابعونا للحصول على المعلومات الدقيقة والشيقة.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2023

تردد قناة توم وجيري الجديد 2023 سيكون متاح على النايل سات والعرب سات بعد التحديثات التي تظهر على القنوات هذا الشهر. تتضمن هذه المراجعة تحديثًا للجودة العالية والمظهر الجذاب للقناة التي أحببتها منذ وقت ليس ببعيد بسبب فصول توم وجيري المضحكة التي كنا نتطلع إليها دائمًا كأطفال.

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحح الخطأ نايل سات 12149 أفقي H 27500 6/5

تردد أخر للقناة على النايل سات:

التردد: 11354.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2023 عرب سات:

التردد: 11315.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2023

لضبط تردد قناة توم وجيري الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بك لمشاهدة أجدد أفلام المغامرات بين الثنائي وأشهر أفلام الكارتون، اتبع الخطوات التالية: