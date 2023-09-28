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تـعّرف على سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023
مفاجأة اليوم في سعر الدولار في السوق السوداء حيث سجل اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 هذا السعر.
كم سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس
سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء قيمة 40 جنيه في حين أنه كان يسجل 38 جنيه في الأيام الماضية.
إليكم سعر الدولار اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023
سنتعرف معًا الآن عن سعر الدولار في البنوك اليوم 28 سبتمبر، وهو كالتالي:
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصرى 30.75 جنيه للشراء ولكن 30.85 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولى اليوم 30.85جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
- اليوم سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء و30.95 للبيع.
- سعر الدولار اليوم في بنك الإسكان والتعمير 30.73 جنيه للشراء 30.83 جنيه للبيع.
- أصبح اليوم سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
- بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبى الإسلامى اليوم 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
- اليوم سعر الدولار فى بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.