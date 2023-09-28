تـعّرف على سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023

مفاجأة اليوم في سعر الدولار في السوق السوداء حيث سجل اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 هذا السعر.

كم سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس

سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء قيمة 40 جنيه في حين أنه كان يسجل 38 جنيه في الأيام الماضية.

إليكم سعر الدولار اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023

سنتعرف معًا الآن عن سعر الدولار في البنوك اليوم 28 سبتمبر، وهو كالتالي: