“هتقبض بالزيادة الجديدة” موعد صرف معاشات اكتوبر 2023 والمنحة الاستثنائية بأثر رجعي

موعد صرف معاشات اكتوبر 2023، بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد نجد أن الالاف المواطنين يبحثون عن موعد صرف معاشات اكتوبر 2023 لكي يتمكنوا من شراء مستلزمات الدراسة، ومن المقرر أن يتم تطبيق زيادة المعاشات بداية من الشهر القادم وفقا للقرارات التي أصدرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، والتي سيستفيد منها جميع المستحقين البالغ عددهم 11 مليون مواطن.

موعد صرف معاشات اكتوبر 2023

وأما عن موعد صرف معاشات اكتوبر 2023 فقد أعلنت عنه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث سيتم صرف معاشات اكتوبر 2023 بداية من أول أيام الشهر القادم، أي بداية من يوم الاحد القادم.

زيادة المنحة الاستثنائية

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، تفاصيل مضاعفة المنحة الاستثنائية لنحو 11 مليون مستحق من أصحاب المعاشات، لتصبح قيمة المنحة 600 جنيهاً بدلاً من 300 جنيه شهرياً، وأضاف قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن صرف المنحة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي سيكون بداية من شهر نوفمبر، بأثر رجعي عن شهر أكتوبر بقيمة 300 جنيه، مشيرا إلى أن كل أصحاب المعاشات سيستفيدون من القرار والبالغ عددهم نحو 11 مليون شخص، موضحاً أن المستفيد من المعاش سيجد في الحساب الخاص به في بداية نوفمبر 600 جنيه تمثل زيادة شهري أكتوبر ونوفمبر معا.

قيمة معاشات اكتوبر بالزيادة الجديدة 2023

1- المواطن الذي يحصل على المعاش بقيمة 1300 جنيه بعد زيادة المعاشات الجديدة يصل إلى 1495 جنيها.

2- المواطن الذي يحصل على المعاش بقيمة 2300 جنيه بعد زيادة المعاشات الجديدة يصل إلى 2645 جنيها.

3- المواطن الذي يحصل على المعاش بقيمة 3500 جنيه بعد زيادة المعاشات الجديدة يصل إلى 4025 جنيها.

4- المواطن الذي يحصل على المعاش بقيمة 4300 جنيه بعد زيادة المعاشات الجديدة يصل إلى 4945 جنيها.

5- المواطن الذي يحصل على المعاش بقيمة 5300 جنيه بعد زيادة المعاشات الجديدة يصل إلى 6095 جنيها.

6- المواطن الذي يحصل على المعاش بقيمة 6500 جنيه بعد زيادة المعاشات الجديدة يصل إلى 7475 جنيها.

كشفت التأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات اكتوبر 2023 لأصحاب المعاشات والمقدر عددهم بأكثر من نصف مليون مواطن، حيث سيبدأ الصرف بداية من يوم الاحد القادم بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، ويمكن الحصول على المعاش بعدة طرق لعل على رأسها يأتي الفيزا.