“اعرف هتقبض كم؟!”.. جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة لكل الدرجات

جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، الالاف من الموظفين يبحثون عن جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة التي من المقرر تطبيقها بداية من الشهر القادم بناءا على قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه مؤخرا بزيادة المرتبات والمعاشات، وكذلك المنحة الاستثنائية ومعاش تكافل وكرامة الذي يستفيد منه الالاف المواطنين، واليكم موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، فتابعونا.

جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

وعن جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، فمن المقرر أن يبدأ صرف المرتبات بداية من يوم الأربعاء 25 أكتوبر حتى يوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر، لتكون أيام 25 و 26 و28 و 29 و30 أكتوبر القادم، كما يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7 و10 و11 اكتوبر 2023، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي طبق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.