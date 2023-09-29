“اعرف هتقبض كم؟!”.. جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة لكل الدرجات
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، الالاف من الموظفين يبحثون عن جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة التي من المقرر تطبيقها بداية من الشهر القادم بناءا على قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه مؤخرا بزيادة المرتبات والمعاشات، وكذلك المنحة الاستثنائية ومعاش تكافل وكرامة الذي يستفيد منه الالاف المواطنين، واليكم موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، فتابعونا.
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023
وعن جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، فمن المقرر أن يبدأ صرف المرتبات بداية من يوم الأربعاء 25 أكتوبر حتى يوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر، لتكون أيام 25 و 26 و28 و 29 و30 أكتوبر القادم، كما يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7 و10 و11 اكتوبر 2023، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي طبق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.
جدول الحد الأدني لمرتبات شهر اكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة
واليكم الحد الادنى لمرتبات شهر اكتوبر 2023 بعد التطبيق الزيادة الجديدة التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجه سيادته بزيادة الحد الأدنى للموظفين ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه:
– الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدرجة السادسة 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.
– الحد الأدنى لأجور عمال الدرجة الخامسة 4500 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.
– الحد الأدنى لأجور عمال الدرجة الرابعة 5000 جنيه بدلًا من 4500 جنيه.
– الحد الأدنى لأجور عمال الدرجة الثالثة 5500 جنيه بدلًا من 5000 جنيه
– الحد الأدني لأجور عمال الدرجة الثانية 6000 جنيه بدلًا من 5500 جنيه.
– الحد الأدنى لأجور عمال الدرجة الأولى 6500 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.
– الحد الأدنى لأجور العاملين على درجة مدير عام 7000 جنيه.
– الحد الأدنى لأجور العاملين على الدرجة العليا 8000 جنيه.
– الحد الأدنى لأجور العاملين على الدرجة الممتازة 10000 جنيه.
من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر اكتوبر القادم خلال ايام من الان، حيث كشفت وزارة المالية أنه سيتم صرف المرتبات لكافة الدرجات الوظيفية بداية من 25 من الشهر نفسه، على أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة والمقررة بنحو 500 جنيه لموظفي الدرجة السادسة.