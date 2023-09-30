اصنعي ماسك الكولاجين في المنزل بمكونات طبيعية لتفتيح البشرة

نلاحظ أن عددا كبيرا من السيدات يبحثون عن طريقة لنضارة البشرة مما نلاحظ أن خبراء العناية بالبشرة دائما يؤكدون أن الكولاجين الطبيعي التي يعطي للبشرة نضارة وترطيب هائل مما يساعد أيضا على إزالة التصبغات والبقع الداكنة فسوف نتحدث عن ماسك بسيط يمكن أن نقوم بتطبيقه بكل سهولة.

ماسك الكولاجين في المنزل

يعد الزبادي والعسل من أهم وأفضل الوصفات التي تستخدم للمحافظة على البشرة لأنها غنية بالعديد من الفوائد التي تقضي على البثور السوداء مما تقضي على الهالات السوداء التي تتواجد تحت العين وتساعد أيضا على إعطاء البشرة الكولاجين الطبيعي التي تحتاجه وطريقة تحضير الوصفة كالآتي :-

المكونات

2 ملعقة من الحليب البودرة.

2 ملعقة من الزبادي.

ملعقة من لبان الذكر المطحون.

2 ملعقة من النشا.

ملعقة من عصير الليمون.

خطوات تحضير ماسك الكولاجين