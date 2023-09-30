رشاقة وجمال
اصنعي ماسك الكولاجين في المنزل بمكونات طبيعية لتفتيح البشرة
نلاحظ أن عددا كبيرا من السيدات يبحثون عن طريقة لنضارة البشرة مما نلاحظ أن خبراء العناية بالبشرة دائما يؤكدون أن الكولاجين الطبيعي التي يعطي للبشرة نضارة وترطيب هائل مما يساعد أيضا على إزالة التصبغات والبقع الداكنة فسوف نتحدث عن ماسك بسيط يمكن أن نقوم بتطبيقه بكل سهولة.
ماسك الكولاجين في المنزل
يعد الزبادي والعسل من أهم وأفضل الوصفات التي تستخدم للمحافظة على البشرة لأنها غنية بالعديد من الفوائد التي تقضي على البثور السوداء مما تقضي على الهالات السوداء التي تتواجد تحت العين وتساعد أيضا على إعطاء البشرة الكولاجين الطبيعي التي تحتاجه وطريقة تحضير الوصفة كالآتي :-
المكونات
- 2 ملعقة من الحليب البودرة.
- 2 ملعقة من الزبادي.
- ملعقة من لبان الذكر المطحون.
- 2 ملعقة من النشا.
- ملعقة من عصير الليمون.
خطوات تحضير ماسك الكولاجين
- الخطوة الأولى: يجب أولا أن نقوم بغسيل البشرة من بقايا الميك آب التي يتواجد بها.
- الخطوة الثانية: نضيف بعد ذلك الحليب مع الزبادي ويتم خلطهم بشكل جيد.
- الخطوة الثالثة: نضيف النشا مع عصير الليمون ولبان الدكر المطحون.
- الخطوة الرابعة: يخلط المكونات ونقوم بتطبيقها مباشرة تحت العين.
- الخطوة الخامسة: نقوم بإزالة هذا الماسك بعد مرور نصف ساعة من تطبيقه، هذا الماسك يتم استخدامه مرتين في الأسبوع حتى تتجنب اي مشاكل تؤثر على البشرة، ومن ثم سوف تحصلين على أفضل النتائج التي ترغبين فيها عقب اتباع تلك الخطوات، كما يمكننا أيضا أن نقوم باستخدام الصن بلوك او واقى الشمس، أي نوع اثناء خروجنا خارج المنزل حتى نتجنب تصبغات البشرة.