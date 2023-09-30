بكل سهولة الآن وبمكونات طبيعية طريقة صبغ الشعر الأبيض المجعد

بالفعل هناك بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد ايضا على صبغ الشعر الأبيض بلا باللون الاسود، أو البني الداكن مما تعمل ايضا على معالجة الشيب المبكر، وتعطي الشعر نعومة هائله وتساعد على التخلص من التجاعيد وهذا من خلال استخدامنا للقرنفل احدى المكونات البسيطة الطبيعية التي تتوفر داخل المنزل.

طريقة صبغ الشعر الأبيض المجعد

يمكنك من اليوم أن تستغني عن الشعر الأبيض وتبدأي بتغيير شكل شعرك وتقضي على الشيب المبكر مجرد أن تقومي بتطبيق هذه الوصفة

المكونات

اثنان ملعقة من القرنفل.

خمس ملاعق من زيت جوز الهند.

اثنان ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الحناء.

خطوات تحضير وصفة صبغ الشعر

فيما يلي خطوات تحضير تلك الوصفة:

أولا عزيزتي قومي باتباع الخطوات الآتية:-

يفضل أن نقوم بأستخدام شامبو مناسب لغسيل الشعر جيدا.

ثم نبدأ بإضافة زيت جوز الهند مع زيت الزيتون والحنة.

اخلطيهم بشكل جيد.

ابدأي عزيزتي بتطبيق القرنفل عليهم.

اخلطي جميع مكونات وقومي بتدليك فروة الرأس جيدا.

انتظري عزيزتي لمدة 20 دقيقة.

الآن بإمكانك غسل شعرك بشكل جيد، ولكن يفضل أثناء هذه المدة ارتداء البروكاب حتى يعمل أيضا على تدفئه الشعر، ويعطي الشعر اللون البني الداكن، وهذه الوصفة يفضل استخدامها بشكل مستمر على الأقل مرتين في الأسبوع، وذلك حتى نتمكن من الحصول على نتائج متميزة للغاية.

فوائد القرنفل للشعر

بالفعل هناك فوائد عظيمة جدا عندما نقوم باستخدام القرنفل للشعر منها الآتي:-