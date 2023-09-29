كعوبك هتنور أحمر.. مقشر تنعيم الكعبين هيشيل كل السواد والتشققات في 5 دقايق من غير ما تحسي

تعتبر تشققات القدمين أحد المشاكل الشائعة التي تعاني منها الكثير من السيدات، والتي تسبب الألم أثناء الحركة بالإضافة إلى إعطاء القدم مظهر غير مرغوب فيه، لذلك ترغب الكثيرات في التخلص من تلك المشكلة سواء باستخدام المقشرات الكيميائية أو جلسات الباديكير ولكنها تحتاج إلى تكلفة مادية كبيرة، لذلك سنعرض لكم وصفة مقشر تنعيم الكعبين.

مقشر تنعيم الكعبين

سوف يساعدك ذلك الخليط في الحصول على قدم نظيفة وفاتحة اللون، وذلك لأنه سوف يزيل التشققات والسواد الموجود فيها بكل سهولة ودون الحاجة إلى جلسات الباديكير، ويتم تحضير ذلك الخليط بالمكونات الآتية:

ملعقة صغيرة من مسحوق النشا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة.

كوب من الماء.

خطوات التحضير

يمكنك تحضير مقشر تنعيم الكعبين من خلال إتباع الخطوات الآتية:

في وعاء مناسب ضعي كلا من النشا وزيت الزيتون وزيت حبة البركة وزيت جوز الهند ومقدار كوب من الماء.

قلبي الخليط جيداً حتى تمتزج المكونات.

ارفعي الخليط على نار هادئة مع التقليب.

اتركي الخليط يغلي لمدة 5 دقائق حتى يصبح القوام كريمي متجانس.

ارفعي الخليط من على النار واتركيه حتى يبرد.

خطوات الاستخدام

يستخدم مقشر تنعيم الكعبين عن طريق إتباع التعليمات الآتية: