اضبط الآن تردد قناة on sports الرياضية 1 و 2 الجديد 2023

يتسائل الكثير من الأشخاص خلال هذه الفترة على تردد قناة on sports الرياضية حيث أن هذه القناة من أشهر القنوات الرياضية، وهي مكونة من مجموعة قنوات اون تايم سبورت تعمل على نقل كل المباريات الخاصة بالدوري المصري، وكل المباريات المهمة المحلية والعالمية أيضاً ويتم نقل المباريات خلال القنوات الثلاثة المفتوحة، وذلك من خلال نايل سات حيث تم نقل كل المباريات البطولية إلى عام 2023.

وتمتلك قنوات اون سبورتس كل حقوق النشر ونقل المباريات الخاصة بالفرق المصري في دوري أبطال إفريقيا، كما لديها حقوق نشر مباريات الأدوار التمهيدية والمباريات الإفريقية والكونفدرالية، وتنقلها بصورة حصرية من خلال بث مباشر لذلك يزداد التساؤل حول تردد قناة on sports الرياضية.

التحديث الجديد لقناة on sports الرياضية

يعتبر من أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة التساؤل حول تردد قناة on sports الرياضية أنه سوف يتم نقل مباراة النادي الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا، وسوف يلعب النادي الأهلي أمام الفريق التونسي الاتحاد المنستيري كما يتم نقل بعض المباريات الأخرى للزمالك في دور 32 من دوري أبطال إفريقيا، وسوف يلعب الزمالك أمام بطل بوروندي على قناة أون تايم سبورت 1 وسوف يتم نقل مباراة الأهلي في الساعة 4:00 عصراً، أما بالنسبة لمباراة الزمالك فسوف يتم نقلها خلال الساعه 7:00 بتوقيت القاهرة.

تردد قناة on sports الرياضية

تردد قناة اون تايم سبورت 1:

تردد القناة: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة اون تايم سبورت 2:

تردد القناة: 10853.

الاستقطاب: افقي.

معدل التلاميذ: 27500.

معامل الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت 3: