أبرز مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي S24 الجديد 2023

بحث المواطنين عن سعر وكذلك مواصفات الهاتف الجديد من شركة سامسونج، وهو سامسونج جلاكسي S24، حيث يرغبون في معرفة أيضًا مميزاه، فمن أقوى مميزاته أنه لا يتأثر بالماء والغبار كما أنه مزود ببصمة أصابع مدمجة في الشاشة بتقنية جبارة، وفي هذا المقال سنوضح لكم كل ما يخص هذا الهاتف.

مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي S24

تستعد شركة سامسونج لإطلاق قوي من إصدارات الأجهزة الخاصة بها ومن أهمها هاتف سامسونج ،S24 وفيما يأتي أهم مواصفات الجهاز:

حجم الشاشة: 6,8

الذاكرة الداخلية: تتراوح من 256 أو 512 جيجا.

الرامات: من 8 إلى 21 جيجا بايت.

البطارية 5000 مللي امبير45 واط. الشبكات: يدعم شبكة 2G 3G 4G. كما أنه مزود بشريحتين.

الألوان المتاحة: أسود – رمادي – أخضر – بنفسجي -أزرق – كريمي.

يحتوي على عدد أربع كاميرات بتقنية مختلفة +200+15+15+10 ميجا بيكسل.

السعر المتوقع: 1,200$

مميزات هاتف جلاكسي S24

لهذا الهاتف الكثير من المميزات، منها:

الهاتف مزود بمعالج قوي جداً وهو Snapdragon BGen3 حيث يقوم بمهامه بشكل دقيق للغاية، ويعتبر أقوى معالج تم طرحه لعام 2024 للأندرويد.

تستطيع من خلال شرائه أن تستمتع بشاشة كبيرة ومريحة للاستخدام، كما يمكنكك مشاهدة كافة العناصر المفضلة بصورة واضحة ذات جودة عالية.

لكل محبي التصوير واللقطات الخاصة من خلال سامسونج S24 المزود بأربع كاميرات غاية في الدقة التي تفوق التوقعات تستطيع أن تستمتع به في كافة أوضاع وأنواع التصوير.

فيما يخص الشحن فالهاتف يدعم ميزة شحن البطارية السريع بوتيرة تعدل 45 واط، وعلى الرغم من ذلك فهناك بعض المنافسين يقدموا أجهزة بسرعات أعلى لخاصية الشحن.

عيوب سامسونج S24

رغم كل هذه المزايا إلا أن الهاتف يأتي دون شاحن خاص به أو سماعة أذن، وفي هذه الحالة لابد من شراء شاحن وسماعة أذن اذا كنت تنوي شرائه.