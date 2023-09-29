حقيقة تأجيل بدء الدراسة في المدارس والجامعات المصرية 2023

في الآونة الأخيرة وبمناسبة اقتراب موعد بدء الدراسة قد كثرت الأقاويل التي تملئ كثير من المواقع والصفحات الإلكترونية حول نية تأجيل الدراسة في مصر فيما يخص العام الجديد 2024 -2023، ويرجع ذلك إلى ظهور المتحور الجديد من فيروس .كورونا في عدداً من البلاد، وتخوف البعض من تفاقم الأمر في حالة بدء الدراسة

تأجيل بدء الدراسة في المدارس والجامعات

صرحت وزارة التربية والتعليم أن هذه الأخبار المتداولة بشأن تأجيل بدء الدراسة ، فقد قالت إنها تكون مجرد إشاعات لا تحمل قدراً من الصحة، كما أعلنت أن الموعد الرسمي لبدء السنة الدراسية الجديدة سيكون يوم السبت الموافق 30/9/2023 وتستمر الدراسة طوال هذه الأشهر حتى الثامن من يونيو، ويشمل ذلك جميع المراحل المختلفة في كافة المدارس الحكومية والخاصة واللغات، كذلك شددت الوزارة أنها قامت بالبحث حول إمكانية بدء الدراسة في الموعد المحدد خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا من جديد إلا أنها أكدت أنه ليس هناك أى عوائق تحول بداية الدراسة، وأنها على أتم الاستعداد للتعامل مع الطوارئ أو العقبات التي من .الممكن أن تحدث خلال هذا العام.

موعد بدء الدراسة في الجامعات 2023

في الحقيقة أن الجامعات لا تختلف حالاً عن المدراس، من حيث موعد البدء فدائماً مايكونوا في الموعد نفسه، وفي بعض الأحيان قد تعقب الجامعات المدارس فيما بعد بإسبوع فقط، ولكن طبقاً للقرار الصادر من الوزارة فالجامعات أيضا ستكون في نفس موعد .بدء العام الدراسي بالمدارس، ولا يوجد أى نية إطلاقاً لوقف الدراسة أو تأجيلها