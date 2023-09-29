موعد صرف علاوة غلاء المعيشة 2023 وشروط الحصول عليها

نلاحظ أن عددا كبيرا من المواطنين يبحثون بصفه مستمرة على موعد الحصول على علاوة غلاء المعيشة 2023 بشكل تفصيلي، مؤكدا أيضا أن الحكومة المصرية دائما تقوم بالسعي على توفير اقتصاد أفضل وتحسين مستوى الدخل والمعيشة لجميع العاملين بالدولة مؤكدا أيضا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بإطلاق بعد القرارات مؤخرا ومن ضمنها صرف المعاشات جانب علاوة قدرها 300 جنيه سوف نتحدث عن موعد صرف هذه العلاوة.

موعد صرف علاوة غلاء المعيشة

أطلق وزير المالية محمد معيط عن موعد الرسمي لصرف العلاوة التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وسوف تكون يوم واحد من شهر أكتوبر 2023 الى جانب ذلك ان زياده سوف تكون 300 جنيه لجميع العاملين في الجهاز الإداري وجميع الموظفين مما يستفاد من هذا الدعم عدد كبير من المواطنين ما يقارب عددهم إلى أربعة ونصف مليون موظف بالإضافة إلى العاملين في بعض الهيئات الأخرى.

شروط الاستفادة من علاوة غلاء المعيشة

هناك بعض الشروط الأساسية التي يمكننا أن نقوم بالاستفادة منها حتى نتمكن منها الحصول على علاوة غلاء المعيشة ومن أهم هذه الشروط كل ما يلي:

لا بد أن يكون قد قام الشخص بتسجيل جميع بياناته في التأمينات الاجتماعية.

يجب أن يكون تم تسجيلها بشكل رسمي في جهاز المركزي.

كما أن الصرف سوف يكون متاحا في ماكينات الصرف الآلي بداية من يوم واحد من شهر أكتوبر 2023، بإمكان الجميع أن يقوم بالصرف يوميا حتى لا يحدث أي ازدحام.