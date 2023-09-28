تردد القنوات
أحدث تردد قناة سبونج بوب للأطفال على النايل سات 2023
من أفضل القنوات المخصصة للأطفال هي قناة سبونج بوب، حيث تحظى باهتمام كبير من قبل الأهل والأبناء على حد السواء وكل من يبحث عن المحتوى الهادف لأبنائه لن يجد خياراً أنسب من هذه القناة.
تردد قناة سبونج بوب
لم تكتسب شهرتها الكاسحة من خلال تقديم الكارتون المفضل المعروف بإسم سبونج بوب فقط، ولكنها تطرح العديد من البرامج الترفيهية والتعليمية والأفلام الكارتونية الجميلة التي تشبع الجانب الترفيهي لدى الأطفال وفى ذات الآن تقدم عدة فوائد ضمن المحتوى المعروض، ومن خلال الأسطر القادمة سنتعرف على التردد الجديد لقناة سبونج بوب عبر القمر الصناعي نايل سات:
- التردد: 11355.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500
- معدل تصحيح الخطأ: 6/5.
مميزات قناة سبونج بوب
قناة سبونج بوب لها مميزا كثيرة لا تحصى، حيث إن من بينها كل ما يلي:
- تقدم البرامج الخاصة بها في صورة كارتونية متحركة بشخصيات لذيذة بالإضافة إلى الألوان الرائعة التي تجذب انتباه الأطفال.
- تمتلك موقع إلكتروني خاص بها وقناة عبر اليوتيوب لذلك يستطيع الكثير متابعتها بالطريقة التي يفضلونها.
- كما أنها تهتم بالجانب الديني وذلك من خلال تقديم أعمال دينية تساعد الصغار في تعلم أسس الدين بشكل صحيح.
- تبتعد تماماً كل البعد عن أى محتوى قد يتضمن معايير غير أخلاقية، أو يحمل مفاهيم خاطئة تنص على التنازع والكره تجاه الآخرين.
- تستعين بأفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة في إنتاج المحتوى المختلف الذى تعرضه، بالإضافة إلى المؤثرات المختلفة والأصوات المتعددة لضمان حدوث التأثير المطلوب والاستحواذ على كامل انتباه المشاهد وخصوصاً الأطفال.