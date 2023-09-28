أحدث تردد قناة سبونج بوب للأطفال على النايل سات 2023

من أفضل القنوات المخصصة للأطفال هي قناة سبونج بوب، حيث تحظى باهتمام كبير من قبل الأهل والأبناء على حد السواء وكل من يبحث عن المحتوى الهادف لأبنائه لن يجد خياراً أنسب من هذه القناة.

تردد قناة سبونج بوب

لم تكتسب شهرتها الكاسحة من خلال تقديم الكارتون المفضل المعروف بإسم سبونج بوب فقط، ولكنها تطرح العديد من البرامج الترفيهية والتعليمية والأفلام الكارتونية الجميلة التي تشبع الجانب الترفيهي لدى الأطفال وفى ذات الآن تقدم عدة فوائد ضمن المحتوى المعروض، ومن خلال الأسطر القادمة سنتعرف على التردد الجديد لقناة سبونج بوب عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11355.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

مميزات قناة سبونج بوب

قناة سبونج بوب لها مميزا كثيرة لا تحصى، حيث إن من بينها كل ما يلي: